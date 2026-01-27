Pérez-Reverte atribuye a un "error de maquetación" la polémica alrededor de las jornadas Letras en Sevilla XI

El escritor Arturo Pérez-Reverte, organizador de las jornadas Letras en Sevilla XI junto con el periodista Jesús Vigorra, ha atribuido a un “error de maquetación” por el que no se pusieron los signos de interrogación en el lema de la edición de este año: "La guerra que todos perdimos". Así lo ha confirmado en un reportaje para el periódico El País. La polémica surgió el pasado fin de semana, después de que el autor David Uclés y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, hayan rechazado su participación en las jornadas sobre la Guerra Civil española que se van a celebrar a principios de febrero en Sevilla por la presencia del ex presidente del Gobierno José María Aznar y del cofundador de Vox Iván Espinosa de los Monteros en el programa del evento.

La Fundación Cajasol emitió un comunicado el pasado domingo en el que remarcaron que han vuelto "a depositar toda su confianza en Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, que siempre han tenido libertad para organizar este evento y seleccionar a los ponentes, sin ninguna limitación o censura. La Fundación Cajasol quiere remarcar su pluralidad y su defensa de la libertad de expresión para que todas las opciones políticas y todas las sensibilidades encuentren su sitio en esta institución, siempre desde el respeto y el fomento del debate serio y riguroso".

Por su parte, el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García-Montero, ha aplaudido en la Cadena Ser la decisión de Uclés: "La renovación del fascismo es hoy una amenaza. Confundir todas las voces y mezclarse con la extrema derecha tiene en estos momentos una condición turbia que David no ha querido asumir. Ha dicho que no puede mezclarse con personajes que están degradando la democracia española. Yo lo celebro, porque me gusta su literatura. Y espero que el premio Nadal lo haya ganado con una buena novela".