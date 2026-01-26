La borrasca Joseph pone en alerta a Sevilla: cierre de parques, instalaciones deportivas y el cementerio por fuertes vientos

La llegada de la borrasca Joseph a Sevilla no solo traerá lluvias abundantes, sino también un riesgo significativo por fuertes rachas de viento que ha obligado al Ayuntamiento a tomar medidas drásticas. Ante la activación del aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Consistorio ha decretado el cierre preventivo de todos los parques públicos, el cementerio municipal y las instalaciones deportivas al aire libre de la ciudad.

La medida entrará en vigor a partir de las 06:00 horas de este martes 27 de enero, coincidiendo con el inicio de la alerta por fenómenos meteorológicos adversos. Según las previsiones, se esperan acumulaciones de agua de hasta 15 mm en una hora y, lo más preocupante, vientos de componente oeste con rachas de hasta 70 km/h.

Una medida de "anticipación al riesgo"

Desde el Ayuntamiento de Sevilla subrayan que esta decisión se ha tomado como una medida de precaución para "minimizar el impacto en la ciudadanía y garantizar la seguridad" ante la posible caída de ramas, arbolado o estructuras. Las instalaciones permanecerán cerradas mientras se mantengan vigentes los avisos de la Aemet. Una vez finalice el episodio de inestabilidad, los técnicos municipales realizarán las inspecciones pertinentes para evaluar el estado del arbolado y las infraestructuras antes de proceder a su reapertura.

Recomendaciones de seguridad para la población

Los servicios de Emergencias Sevilla han pedido a los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes recomendaciones básicas:

En desplazamientos: Mucha precaución al conducir, especialmente al adelantar o salir de túneles, para evitar el "efecto pantalla" del viento.

Zonas críticas: Evitar el tránsito por zonas con arbolado abundante o bajo estructuras metálicas y andamios.

En el hogar: Retirar toldos y cualquier objeto de balcones o ventanas (macetas, mobiliario) que pueda caer al vacío y causar un accidente.

Colaboración: Mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar difundir bulos.

La inestabilidad marcada por Joseph se mantendrá durante gran parte de la semana, con una probabilidad de precipitaciones que rozará el 100% hasta el próximo jueves, aunque el aviso por viento es, por ahora, la mayor preocupación para la jornada de este martes 27 de enero.