Acuerdo del grupo de Sergio Ramos con los accionistas que mandan para negociar la compra del Sevilla

Sergio Ramos y los accionistas que mandan en estos momentos en el Sevilla han llegado a un principio de acuerdo para la compra de los paquetes mayoritarios, al objeto de que un grupo inversor norteamericano se haga con el control del club. Así lo ha avanzado Manolo Aguilar en Carrusel Deportivo, de la Ser.

Según esta información en la negociación está inmiscuido Martin Ink, una de las cabezas visibles del grupo Five Eleven Capital, que se dedica a la gestión en el fútbol y en la que trabajaba Antonio Cordón. No es el grupo inversor que está tras este proyecto. Esto indica que se queda descartada, por ahora, la anterior de otro inversor estadounidense tras un periodo de confidencialidad durante la LOI (Carta de Intención). Ahora se abre un nuevo periodo de exclusividad durante las negociaciones entre el nuevo grupo inversor y los principales accionistas mayoritarios. José María del Nido va por libre y ya dijo días atrás que no tenía constancia alguna de la oferta encabezada por Sergio Ramos.

El proceso se repite, con otro inversor, que tendrá que realizar la llamada due diligence, el estudio financiero a fondo del estado de cuentas del club, para ver la viabilidad y las condiciones de un posible acuerdo para la transacción de los grandes paquetes.

Según la Ser, el principio de acuerdo para que se entablen estas negociaciones ya existe, aunque el proceso se alargará durante un lapso de tiempo que puede durar, de nuevo, varios meses. Parece que cuando Sergio Ramos y René Ramos con su abogado se personaron en el Ramón Sánchez-Pizjuán la semana pasada para negociar no iban de ojana.

La oferta, según señaló Muchodeporte, es de 450 millones de euros para hacerse con el Sevilla incluyendo la elevada deuda financiera neta del club en estos momentos. El grupo inversor, cuyo nombre se desconoce por ahora, eligió a Sergio Ramos como cabeza visible para presentarse en el Sevilla como una alternativa de garantías, confiando en el predicamento que en el fútbol español, más que entre el propio sevillismo, tiene el ex sevillista, que en la temporada 2023-24 volvió a lucir el escudo sevillista en una especie de regreso del hijo pródigo de apenas un año, una especie de redención tras las turbulentas relaciones con gran parte de la hinchada y con Del Nido Benavente.