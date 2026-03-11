Tres colegios de Sevilla, entre los 100 mejores de España en 2026

La prestigiosa revista económica Forbes ha publicado recientemente su listado “Los 100 mejores colegios 2026”, una clasificación que cada año analiza la excelencia educativa en España y que se ha convertido en una referencia para familias y profesionales del sector. En la edición de este año, tres centros educativos de Sevilla han logrado situarse dentro de este selecto grupo, consolidando la presencia de la capital andaluza en uno de los rankings escolares más influyentes del país.

Forbes, conocida mundialmente por sus rankings y análisis sobre empresas, fortunas, liderazgo y educación, elabora periódicamente clasificaciones que buscan identificar instituciones destacadas en distintos ámbitos. En el caso del sistema educativo, su lista de colegios se ha ganado una notable reputación al combinar criterios académicos, metodológicos, infraestructurales y de bienestar del alumnado.

Elegir centro educativo para los hijos es una de las decisiones más importantes para muchas familias. Más allá de la cercanía al domicilio o del ideario del colegio, los expertos recomiendan analizar múltiples factores: la calidad del proyecto pedagógico, el nivel de idiomas, la atención individualizada, la innovación educativa o las instalaciones. Rankings como el de Forbes pretenden precisamente ofrecer una guía orientativa que ayude a comparar proyectos educativos de todo el país.

En la edición de 2026, tres colegios privados de Sevilla figuran en la lista: Highlands School Sevilla, St. Mary’s School y Yago School Sevilla, este último situado en el municipio de Castilleja de la Cuesta.

Highlands School Sevilla

Con más de tres décadas de trayectoria y perteneciente a la red internacional del Regnum Christi, Highlands School Sevilla articula su propuesta educativa en torno a la formación integral del alumno y al modelo Diamond Edge, que combina educación mixta y diferenciada según la etapa.

El centro es Cambridge International School y ofrece Bachillerato Dual, además de un modelo de trilingüismo real desde Infantil, con el primer ciclo impartido íntegramente en inglés y la incorporación temprana del francés. El alumnado puede obtener certificaciones oficiales como Cambridge y DELF, adelantando incluso niveles avanzados.

Entre sus programas propios destacan Sunrise, Speak to Lead —orientado al desarrollo de la oratoria en tres idiomas—, Math for Life o el Circuito Neuromotor. En el ámbito tecnológico, el proyecto Realmente Conectados introduce el pensamiento computacional desde edades tempranas sin pantallas y regula el uso de dispositivos hasta Secundaria.

El emprendimiento también forma parte del currículo mediante proyectos reales y la participación en iniciativas como Junior Achievement o MBA League. El centro cuenta además con 18.100 metros cuadrados de instalaciones deportivas, laboratorio, aula STEAM, rocódromo, atelier de arte, aula magna con capacidad para 320 personas y nuevas pistas de pádel cubiertas junto a un módulo Highfit.

St. Mary’s School

El St. Mary’s School apuesta por un plan plurilingüe respaldado por certificaciones externas como Cambridge, Goethe, DELF y Camões Junior, además de estancias e intercambios internacionales. Entre sus programas destaca el Modelo de Naciones Unidas (MUN), una iniciativa de diplomacia escolar que fomenta la negociación, la oratoria y el pensamiento crítico.

La metodología del centro se apoya en la neuroeducación y en rutinas de pensamiento inspiradas en Project Zero de Harvard, integrando programas de enriquecimiento curricular dentro del horario lectivo. Estos refuerzan áreas como debate, emprendimiento, ajedrez, robótica y competencias digitales.

En el ámbito artístico, el colegio impulsa un proyecto musical que introduce instrumentos desde edades tempranas y dispone de un estudio de grabación para producción audiovisual y musical. A nivel tecnológico, incorpora espacios tipo FabLab o Idea Lab, orientados al aprendizaje práctico y creativo.

El bienestar del alumnado también ocupa un papel relevante, con servicios de orientación y apoyo, así como programas de protección y ciudadanía digital. El centro ha sido reconocido por UNICEF como centro referente en educación en derechos de la infancia (nivel 3) para el periodo 2024–2026. Es igualmente un colegio privado.

Yago School Sevilla

Ubicado en el municipio de Castilleja de la Cuesta, Yago School Sevilla desarrolla el Continuo del Bachillerato Internacional junto al currículo español plurilingüe. Esto permite a los estudiantes cursar el Programa del Diploma en inglés o bilingüe, en ramas de Ciencias y Ciencias Sociales, además del Bachillerato Español en itinerarios Tecnológico, Biosanitario y Social.

El modelo educativo combina exigencia académica y formación integral, apoyado por un amplio ecosistema de clubes como Debate, Modelo de Naciones Unidas, Youth Theatre, Yago Band, Tech Club o Chess Club. A ello se suma una variada programación deportiva y artística que incluye remo, golf, judo, gimnasia, flamenco y ballet.

El campus dispone de piscina climatizada con cubierta retráctil, residencia internacional, pabellón cubierto, Maker Lab, Innovation Studio, laboratorio de robótica, estudio de grabación y Concert Hall, además de huertos escolares y espacios sensoriales para Infantil.

El centro impulsa también más de 30 proyectos sociales anuales vinculados al programa CAS y al voluntariado, así como programas de inmersión en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o China. Ha sido acreditado como Apple Distinguished School. Entre sus antiguos alumnos figuran el empresario Jaime de Marichalar y el también empresario Joaquín Bohórquez. Se trata de un colegio privado.