Hermandades y cofradías de la Semana Santa de Sevilla 2026: listado por días y zonas

Nazarenos de la Hermandad de la Candelaria en la Semana Santa de Sevilla

La Semana Santa de Sevilla 2026 puede consultarse de forma rápida por jornadas y también por zonas de la ciudad. Esta pieza funciona como guía de orientación para localizar qué hermandades salen cada día, qué barrios concentran más opciones y cómo saltar después a los itinerarios oficiales y a las guías específicas de cada jornada.

La Semana Santa de Sevilla se organiza mejor cuando se combina la mirada por días con la lectura por barrios. La primera permite saber de un vistazo qué hermandades salen en cada jornada. La segunda ayuda a elegir zona, medir desplazamientos y decidir desde dónde conviene empezar.

Esta pieza está planteada como una guía de orientación. Reúne las corporaciones de cada jornada y las agrupa también por áreas de la ciudad, con un enfoque de servicio y sin entrar en horarios ni en tablas de paso.

Cómo usar este listado

Paso 1 (por día): ve a la jornada que te interese y localiza las hermandades que salen.

ve a la jornada que te interese y localiza las hermandades que salen. Paso 2 (por zona): identifica qué barrios te encajan para moverte con comodidad o reducir desplazamientos.

identifica qué barrios te encajan para moverte con comodidad o reducir desplazamientos. Paso 3 (detalle): completa la planificación con la guía de esa jornada (dónde ver, recomendaciones) y con los itinerarios oficiales.

Qué incluye y qué no

Incluye

Listado de hermandades por día (visión rápida).

(visión rápida). Orientación por zonas/barrios para situarlas en el mapa de Sevilla.

para situarlas en el mapa de Sevilla. Claves básicas para planificar sin depender de horarios.

No incluye

Horarios de paso, tiempos de Carrera Oficial ni tablas completas.

Itinerarios calle a calle.

Listado de hermandades por días

Listado rápido para orientar la planificación. Para el detalle práctico (dónde ver, movilidad, etc.), consulta la guía de cada jornada.

Viernes de Dolores

El Viernes de Dolores abre las vísperas con una jornada muy repartida entre barrios, desde el norte y el sur de la ciudad hasta Triana y el entorno de la Catedral. Es un día especialmente útil para quien busque ambiente de barrio o prefiera una primera toma de contacto antes de la semana grande.

Sábado de Pasión

El Sábado de Pasión mantiene ese perfil de vísperas con una presencia muy abierta sobre el mapa de la ciudad, enlazando varios barrios alejados entre sí.

Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos marca el arranque pleno de la Semana Santa con una de las jornadas más reconocibles y más variadas de toda la semana, entre corporaciones de barrio y hermandades muy ligadas al casco histórico.

Lunes Santo

El Lunes Santo combina hermandades muy asentadas en sus barrios de origen con otras de gran peso en el centro, lo que deja una jornada muy equilibrada para quien quiera alternar varios estilos y zonas.

Martes Santo

El Martes Santo enlaza el este de la ciudad con el casco histórico y deja una jornada muy útil para quienes quieran concentrar buena parte del seguimiento en el entorno central sin perder el pulso de los barrios.

Miércoles Santo

El Miércoles Santo gana mucha fuerza en el centro, aunque conserva también un eje muy reconocible en torno a Nervión y San Bernardo.

Jueves Santo

El Jueves Santo concentra buena parte de su personalidad en el casco histórico y en el tránsito hacia la noche, con una nómina de hermandades muy ligada a los grandes puntos del centro.

La Madrugá

La Madrugá reúne el tramo más singular y más reconocible de la Semana Santa sevillana, con un peso enorme del centro y dos grandes polos de atracción en Triana y Macarena.

Viernes Santo

El Viernes Santo mezcla referencias históricas del centro con dos grandes nombres del arrabal trianero, lo que deja una jornada muy marcada por la personalidad propia de cada corporación.

Sábado Santo

El Sábado Santo encara el cierre de la Semana Santa con una jornada más corta en número, pero con una identidad muy definida y una fuerte presencia del centro y sus alrededores.

Domingo de Resurrección

El Domingo de Resurrección pone el cierre a la Semana Santa de Sevilla con la salida de La Resurrección.

Listado por zonas

Centro

El casco histórico concentra gran parte del tránsito cofradiero. Aquí se ubican o se disfrutan especialmente muchas corporaciones de los días grandes (Domingo de Ramos a Sábado Santo), además de referencias muy ligadas a la zona Catedral/Santa Cruz en vísperas.

Triana

Triana sostiene uno de los ejes más reconocibles de la semana y permite organizar planes con pocos desplazamientos: desde vísperas con Pasión y Muerte hasta nombres centrales del calendario.

Macarena

Macarena tiene un papel protagonista en la Madrugá y mantiene una presencia cofradiera reconocible a lo largo de la semana, además de prolongarse hasta el cierre con la Resurrección.

Nervión / San Bernardo / Porvenir

Eje muy útil para 'leer' la Semana Santa fuera del centro inmediato: combina corporaciones con fuerte identidad de barrio y recorridos que conectan con el casco histórico.

Alfalfa / San Pedro

Zona densa en calles y cruces cofradieros, ideal para quien busque concentrar la jornada a pie y enlazar puntos cercanos dentro del centro.

Otros barrios

Las vísperas visibilizan la expansión territorial: norte (Pino Montano), sur (Bellavista, Heliópolis, Polígono Sur) y otros barrios con identidad propia.

Claves para planificar

Elegir día según el estilo que buscas

Vísperas (Viernes de Dolores y Sábado de Pasión): ambiente de barrio y desplazamientos más amplios si se quiere 'ver mucho'.

ambiente de barrio y desplazamientos más amplios si se quiere 'ver mucho'. Centro (días de semana y grandes jornadas): más densidad, más opciones a pie, y tramos muy reconocibles del casco histórico.

más densidad, más opciones a pie, y tramos muy reconocibles del casco histórico. Noches señaladas: mejor planificar con dos o tres puntos, evitando 'perseguir' cofradías.

Rutas cortas por proximidad

Las rutas más sencillas se construyen por zonas: elegir un barrio o eje (por ejemplo, centro o Triana) y moverse a pie. Si quieres combinar barrios alejados, conviene hacerlo con un único salto planificado y rematar después sin grandes desplazamientos.

Preguntas frecuentes ¿Hermandad y cofradía es lo mismo? En el uso habitual de la información cofradiera en Sevilla, ambos términos se emplean con frecuencia como equivalentes para referirse a la corporación penitencial que realiza estación de penitencia. ¿Todas pasan por la Carrera Oficial? Las corporaciones de la semana grande se integran en el esquema general de la Carrera Oficial. Las de vísperas quedan fuera de ese recorrido común. ¿Qué día abre las vísperas en Sevilla? El arranque de las vísperas corresponde al Viernes de Dolores, con seis cofradías en la calle: Pino Montano, Bellavista, La Misión, Pasión y Muerte, La Corona y Bendición y Esperanza. ¿Qué jornada tiene más hermandades? Dentro de esta relación, el Miércoles Santo aparece con nueve hermandades, al incluir San Bernardo junto a El Carmen, La Sed, Buen Fin, La Lanzada, El Baratillo, Cristo de Burgos, Las Siete Palabras y Los Panaderos. ¿Qué hermandad cierra la Semana Santa de Sevilla 2026? La que cierra la Semana Santa es La Resurrección, que sale el Domingo de Resurrección.

Para concretar una ruta, la referencia final debe ser la guía de la jornada y el itinerario oficial.

