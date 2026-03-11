Nadie conoce a David Oviedo, el gerente de La Cartuja investigado por la UCO

El caso de las presuntas mordidas en las obras del Estadio de La Cartuja tras un acuerdo con la RFEF de Rubiales sigue emarañado. Uno de los dos cargos señalados por la juez, el gerente del consorcio que gestiona el estadio, David Oviedo, se mantiene en su puesto. La clave es que nadie en la administración autonómica se muestra competente para su cese a pesar de las presiones políticas para que se le suspenda tras el informe de la UCO en el que se le señala como presunto beneficiario de un caso de amaño de contratos. Desde la Consejería de Cultura y Deportes explicaron a este diario que la gerencia del Estadio Cartuja de Sevilla S.A. es designada por el consorcio que gestiona el recinto deportivo.

Un consorcio que está conformado por la Junta de Andalucía (que tiene un 40%), el Gobierno de España a través del Consejo Superior de Deportes (un 25%), el Ayuntamiento de Sevilla, que tiene el 19%, la Diputación Provincial, con un 13% y los dos clubes de la ciudad, el Sevilla FC y el Real Betis que tienen un 3% entre ambos.

“Es, por tanto, el consejo de administración de la sociedad Estadio de la Cartuja y no la Junta de Andalucía el que decide nombramientos y ceses”, explicaba el portavoz de la consejería tras indicar que desde la administración andaluza “se mantiene una posición de plena colaboración con la autoridad judicial”.

Resulta curioso destacar que David Oviedo, uno de los dos investigados por el presunto amaño de las obras, lleva en su puesto desde antes antes de 2020, con cambio en la titularidad de la Consejería de Deportes incluido. El secretario general de Deportes de la Junta, José María Arrabal, también bajo sospecha, cesó en su puesto en diciembre de 2024.

Las obras bajo sospecha, que se realizaron por un importen en torno a los 3,3 millones de euros, se encargaron después de que la UEFA decidiese que La Cartuja sería la sede de varios partidos de la fase final de la Eurocopa. El concorcio solicitó una subvención excepcional a la Junta para poder adecuar los vestuarios, los accesos a la prensa y demás dependencias y le concedió una subvención por un importe de 4, 9 millones de euros.