La UCO implica a dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía con las obras de Rubiales en La Cartuja

Imagen de La Cartuja antes del choque de cuartos de final de la Copa del Rey.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula en un informe a dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía con el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales en el amaño de contratos para las obras de mejora del estadio de La Cartuja en Sevilla a cambio de presuntas comisiones ilegales.

Según el informe adelantado por El Confidencial, se trata de José María Arrabal y David Oviedo, presidente y gerente de la empresa pública de la Junta de Andalucía que gestionaba el estadio de La Cartuja (ECSSA).

Los investigadores han hallado indicios de que tanto Arrabal como Oviedo contribuyeron en las relaciones entre la RFEF y una constructora llamada Gruconsa para las obras de adecuación del estadio de La Cartuja a distintas competiciones deportivas, como la Copa del Rey y la Supercopa, así como para cumplir los requisitos para su asignación como sede de la fase final de la UEFA EURO20. En relación con esta última, los investigadores han podido observar una participación directa de los mismos.

Así, Arrabal firmó el 'Convenio Marco' del Convenio de Selecciones (31 de marzo de 2021) que permitió la financiación de las obras en los tornos y el sistema de iluminación del estadio, así como el convenio de asesoría técnica con la RFEF para la contratación de expedientes vinculados a la Eurocopa y el acuerdo de inicio de los expedientes de licitación adjudicados a Gruconsa que permitieron realizar las obras de la sala de prensa y la zona deportiva.

Por su parte, Oviedo firmó las memorias justificativas de los expedientes licitados, así como cartas de adjudicación a la constructora.

Según el informe, todos estos documentos constituyeron piezas clave en la estrategia de financiación de las obras que permitieron su ejecución por parte de Gruconsa, en connivencia con la RFEF.

Relacionado Tapan el socavón que causó un siniestro mortal

El informe recoge también que tanto Arrabal como Oviedo adquirieron posteriormente sendos inmuebles en Málaga y Sevilla, respectivamente, y que ambos abonaron entorno a 50.000 euros para abaratar sus hipotecas.

Según la Guardia Civil, habría existido una triangulación de fondos entre tres empresas: la constructora Gruconsa, Dismatec Sport SL, empresa vinculada al empresario Francisco Javier Martín Alcaide, amigo de Rubiales; y GC Legal, despacho de abogados dirigido por Tomás González Cueto, asesor jurídico de confianza de Rubiales.

Este nuevo informe de la UCO fue remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) el pasado 23 de febrero. Dos días después su titular dictó una resolución en la que autorizaba a la UCO la intervención de los efectos electrónicos, telemáticos o informáticos de Arrabal y Oviedo, así como el análisis y copiado de los servicios de banca 'online' con la finalidad de esclarecer y determinar un posible beneficio económico ilícito.