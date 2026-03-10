El 'efecto llamada' de las patrullas vecinales: nueva cita el viernes en Su Eminencia

Las patrullas vecinales en El Cerezo empiezan a generar un efecto llamada en otros barrios de Sevilla. Los residentes en otras zonas de la ciudad han visto cómo los ciudadanos del distrito Macarena han hecho frente a los gorrillas en sus calles, en un estallido social que tiene detrás un componente mucho más profundo que la simple ira contra los aparcacoches ilegales, pero que ha terminado explotando de esta forma. Ahora, alentados por el éxito de los vecinos del Cerezo, son los de Su Eminencia, un barrio situado en el extremo contrario de la ciudad, los que han decidido organizarse en patrullas.

En este caso, el objetivo no son los gorrillas sino los vendedores ambulantes ilegales. Los vecinos de Su Eminencia están difundiendo una convocatoria para el próximo viernes 13 de marzo en la estación de Metro La Plata, para salir en patrulla a las siete y media de la tarde. "Defendamos nuestro barrio contra la venta ilegal. Vecinos unidos por la seguridad", dice la imagen con la que los organizadores emplazan a los residentes a unirse a esta iniciativa. De fondo, se muestra una fotografía de unos manteros en la avenida Ingeniero La Cierva, la vía principal del barrio y en la que esta forma de comercio ilegal lleva años causando problemas.

"Si no se nos escucha de otra manera, tendremos que hacer lo mismo que hacen en El Cerezo. Aquí ya se hizo esto cuando la época dura de la droga, ahora es necesario volverlo a hacer, si queremos recuperar la Carretera (de Su Eminencia) y sus negocios", dice un mensaje difundido ampliamente a través de WhatsApp. "Esto tiene que ser una lucha de todos contra este problema que se está cargando el barrio. Una patrulla vecinal pacífica para evitar que los 'vendedores' sigan campando por Ingeniero La Cierva a sus anchas y las administraciones reacciones. Si quieres andar por la Carretra de nuevo segura y limpia, comparte y acude. Juntos somos más fuertes", finaliza el mensaje.

"Ahí estare!!! Ya está bien!!! Yo he vivido la época de las droga siendo niña. Y no se me olvidará en la vida esas madres armadas con cualquier cosa luchando. Así que.. Se acabó, no podemos tirar por tierra esa lucha!!!", explica otra vecina en un comentario dejado en redes sociales. Se refiere a los años noventa, cuando los toxicómanos partían los cristales de los coches en la carretera para robar los bolsos a las mujeres, lo que se conocía en Sevilla con el sobrenombre de los semaforazos. "Excelente iniciativa popular, pero no olviden a los okupas, que son los que tienen la zona reventaíta", comenta otro vecino.

Barrios como el Cerezo y Su Eminencia tienen muchos asuntos en común, por mucho que haya una buena distancia entre ellos y que el primero esté situado al norte de la ciudad y el segundo en el sureste. Uno de ellos es la gran presencia de inmigración que hay en sus calles, que en el caso del segundo está formada principalmente por magrebíes. Este es el origen de muchos de los vendedores ambulantes que los vecinos quieren expulsar del barrio, tras años denunciando el deterioro del civismo, los problemas de seguridad y convivencia y la inacción de las autoridades. También hay muchos vendedores que son toxicómanos y ofrecen en mantas en plena calle artículos robados.

Todo ello viene acompañado del empobrecimiento de la población, común en la mayoría de barrios obreros de Sevilla, porque, aunque el Gobierno haya elevado el sueldo mínimo en los últimos años y haya descendido considerablemente el paro, los precios han subido muy por encima de los salarios, la vivienda se ha encarecido enormemente y la cesta de la compra es mucho más cara que hace una década.

También hay diferencias entre ambos barrios. No hay tanto problema de aparcamiento y de gorrillas porque no hay un hospital cerca como sí ocurre en la Macarena. Además, Su Eminencia ha tenido históricamente un problema con el tráfico de drogas, especialmente agravado en los últimos años con el auge de las plantaciones de marihuana, lo que ha provocado sobrecargas eléctricas, apagones y cortes de luz en el barrio, sobre todo en las épocas de fuerte calor o de frío, coincidiendo con el incremento de la demanda energética. No es que no haya tráfico de drogas en el Cerezo, pero es más al menudeo en las calles que en forma de plantaciones en viviendas.

A esto hay que añadirle otro factor que deteriora en extremo la convivencia vecinal: la ocupación. En Su Eminencia hay pisos ocupados en los que residen muchas personas, lo que se denomina pisos pateras, y esto genera un elevado número de problemas con los vecinos.