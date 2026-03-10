El Ayuntamiento de Sevilla tapa el bache que provocó el accidente del patinete

El Ayuntamiento de Sevilla tapó el pasado viernes el bache que provocó el accidente en el que perdió la vida un hombre de 39 años. Se trata de una hondonada en la vía pública en la calle María Auxiliadora, a la altura de la salida de Muñoz Torrero, en la que la víctima mortal del siniestro perdió el equilibrio cuando circulaba a bordo de un patinete. Tras caerse, fue arrollado por un vehículo de transporte concertado (VTC) que iba justo detrás, y cuyo conductor no vio al hombre tirado en la calzada.

El accidente ocurrió sobre las once y cuarto de la noche del sábado 28 de febrero. Ambos vehículos circulaban por la calle Muñoz Torrero para salir a la Ronda y girar hacia la izquierda para luego hacer otro viraje a la derecha hacia José Laguillo. La obra del tranvibús ha cerrado la incorporación habitual hacia esta avenida y obliga a recorrer unos metros más hasta bordear la isleta del crucero del Camino de Santiago.

Parte de este tramo de María Auxiliadora está recién asfaltado precisamente por los trabajos del bus rápido, pero los carriles más cercanos al centro siguen presentando un estado importante de deterioro, con numerosos baches y agujeros, que se han incrementado tras el paso del tren de borrascas del pasado mes de febrero. Así, el usuario del patinete tropezó con una de estas hondonadas, de gran tamaño, y quedó tendido en la calzada, sin que el conductor del coche que venía detrás pudiera esquivarlo.

El trabajador del VTC dio negativo en la prueba de alcoholemia y drogas que se le practicó y aseguró que no vio al hombre del patinete en el suelo. Por el momento, este conductor está siendo investigado por un homicidio imprudente, si bien su responsabilidad en el accidente tendrá que dirimirse conforme avance la investigación judicial del siniestro. El usuario del patinete falleció en el acto.

La asociación por la movilidad personal ecológica de Sevilla (AMPES), que representa a los usuarios de patinetes eléctricos, denunció días después del accidente que el estado del pavimento en esta zona de la ciudad, y en concreto en ese cruce, está muy deteriorado y existía un riesgo elevado de más siniestros graves.

Seis días del accidente mortal, el Ayuntamiento de Sevilla ordenó que se cubriera el bache, sin esperar al asfaltado completo de la vía. Todo el pavimento de la Ronda Histórica ha tenido numerosos problemas en los últimos años, cuando se ha deteriorado mucho y han aparecido muchos socavones a lo largo de todo el trazado.

Precisamente entre el sábado 21 de febrero y el jueves 26, los operarios municipales llevaron a cabo trabajos de reasfaltado a lo largo de otros tramos de la avenida, como la Ronda de Capuchinos, por fases durante varios días. Sin embargo, la zona en la que se produjo el accidente mortal, en el tramo que se llama María Auxiliadora, no fue repavimentada en esos días, lo que a buen seguro habría evitado la caída del usuario del patinete, y por tanto, el siniestro mortal.