Un bache pudo provocar la caída del usuario del patinete muerto en Sevilla

Un bache en mitad de la calle María Auxiliadora pudo ser el causante de la caída del usuario del patinete que murió el pasado sábado en Sevilla. Este hombre de 39 años, identificado mediante las iniciales D. G. L., iba a bordo de un vehículo de movilidad personal cuando perdió el equilibrio. Todo apunta a que la caída se debió a un bache de tamaño considerable que todavía sigue en la calzada. Inmediatamente después, el hombre fue arrollado por un vehículo de transporte concertado (VTC) que circulaba justo detrás suya.

La Policía Local de Sevilla está investigando las circunstancias de este accidente, que sucedió sobre las once y cuarto de la noche del sábado 28 de febrero. Tanto el patinete como el VTC venían de la calle Muñoz Torrero, una vía que sale a María Auxiliadora. Ambos se disponían a girar a la izquierda para continuar el camino hacia José Laguillo, donde precisamente ahora la incorporación habitual está cerrada con vallas por las obras del tranvibús, por lo que los vehículos tienen que recorrer más metros hasta hacer el siguiente giro a la derecha.

Parte de la calzada está recién asfaltada por las obras, pero otra zona está en muy mal estado, con el pavimento quebrado y lleno de agujeros. Justo delante de la salida de Muñoz Torrero hay una hondonada bastante grande, en la que el usuario del patinete pudo tropezar. Esta es la teoría más sólida que manejan los investigadores. Tras caer, el coche que iba detrás le pasó por encima, sin que el conductor del mismo se percatara de nada. La Policía Local investiga al conductor del VTC en principio por un homicidio imprudente, si bien habrá que determinar más adelante las circunstancias del caso y si éste incurrió en alguna infracción o no.

Detalle del estado del pavimento en la Puerta Osario. / Ampes

Lo cierto es que no vio al hombre del patinete tirado en el suelo. Pudieron influir la visibilidad más reducida al ser de noche o que el usuario del patinete se cayera en una zona dentro del ángulo muerto de visión del conductor del VTC, en el que viajaba una cliente. Las heridas sufridas por la víctima eran incompatibles con la vida. A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios por tratar de reanimarle, finalmente sólo pudieron certificar su defunción.

Como es habitual cada vez que se produce un accidente grave, el conductor del VTC fue sometido a las pruebas de alcoholemia y drogas, en las que dio negativo. Arrojó 0,0 miligramos de alcohol por litros de aire espirado.

La Asociación por la movilidad personal ecológica en Sevilla (Ampes), que representa a los usuarios de los patinetes en la capital andaluza, denunció ayer el mal estado en el que se encuentra el asfalto en ese cruce, con numerosos baches que pueden provocar caídas a las personas que utilicen este tipo de medio de transporte, al igual que a motoristas y ciclistas.

Este hombre de 39 años es la tercera persona que fallece en Sevilla en un accidente con un vehículo de movilidad personal (VMP). El primero fue un joven de 18 años atropellado por un conductor ebrio en Los Pajaritos, en diciembre de 2022. El segundo fue un hombre de nacionalidad senegalesa que chocó contra otro patinete en el carril bici en la avenida Federico Mayo Gayarre, el 20 de octubre de 2025. Murió dos días después del accidente en el hospital.