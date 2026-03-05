Tiempo en Sevilla: estos son los municipios que esperan más lluvia estos días, según la Aemet

La provincia de Sevilla amanece bajo la influencia de la borrasca Regina este jueves 5 de marzo. Cielos nubosos y precipitaciones débiles serán los protagonistas de la jornada, marcando así el camino hacia el fin de semana. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras un breve episodio primaveral, la lluvia vuelve a dominar el tiempo en Sevilla.

Las precipitaciones se irán desplazando hacia el este conforme avancen las horas, afectando en primera instancia a localidades del norte y, por la tarde, a puntos del extremo oriental con mayor intensidad. Mientras tanto, las temperaturas se mantienen con pocos cambios, alcanzando máximas de 19ºC en la capital hispalense y mínimas de entre 9ºC y 11ºC.

Estos son los municipios de Sevilla que esperan más lluvia

De acuerdo con la Aemet, entre el viernes y el domingo, Andalucía se verá afectada por una nueva depresión aislada en niveles altos (DANA). Por lo tanto, el panorama se mantendrá inestable al menos hasta entonces, con avisos amarillos en algunas zonas del litoral debido a los posibles riesgos costeros.

En lo que respecta a Sevilla, el escenario más probable es de lluvias generalizadas en toda la provincia, aunque débiles y dispersas. Así, durante la jornada de este jueves 5 de marzo, las probabilidades más altas se localizan en los municipios del norte, donde se elevan al 100% hacia el mediodía. Es el caso de Guadalcanal, Constantina, Alanís o Cazalla de la Sierra. En este último caso pueden ir acompañadas además de tormentas.

Por su parte, Sevilla capital cuenta con una probabilidad máxima del 85%, entre las 12:00 y las 18:00 horas; igual que otras localidades aledañas, como Dos Hermanas, Tomares o Coria del Río. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas, las precipitaciones se desplazan, cobrando un mayor impulso en la mitad oriental (100% de probabilidades en Écija, Estepa o Pedrera) y disminuyendo en el resto de la provincia.

La Aemet prevé un fin de semana inestable

Aunque Sevilla podría no ser una de las provincias más afectadas por el paso de la borrasca Regina, lo cierto es que la lluvia se mantiene al menos hasta el martes 10 de marzo. Como decíamos, será en forma de chubascos débiles en su mayoría. Asimismo, la Aemet prevé un descenso térmico a partir de este viernes 6, con mínimas que ya rozarían los 8ºC en Morón de la Frontera o Écija.

El sábado 7 de marzo las precipitaciones irán de débiles a moderadas, más intensas en el litoral mediterráneo de Andalucía. Es probable también que se registren heladas débiles en las sierras orientales y que las temperaturas continúen con su tendencia descendente hasta el domingo 8.

En cuanto a las probabilidades de lluvia en Sevilla, los valores esperados disminuyen el sábado y el domingo, aunque seguirán siendo elevados en determinadas zonas como Guadalcanal y Alanís (80% - 90%) o Estepa y Pedrera (80% - 85%) o Morón de la Frontera y Lebrija (55% - 75%). Menos probables serán en la capital hispalense y otras localidades del centro (50% - 65%).