La lluvia vuelve a Sevilla como consecuencia de la borrasca Regina. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este nuevo sistema de bajas presiones se formará entre Canarias y el suroeste peninsular, provocando intervalos de cielos muy nubosos con chubascos ocasionales entre el martes y el miércoles. Así comienza la primera semana de marzo, marcada por la inestabilidad atmosférica y un ligero descenso de las temperaturas.

Por el momento, este lunes 2 de marzo se presenta con precipitaciones aisladas en distintos puntos de la provincia y polvo en suspensión, sin descartar que se produzcan depósitos de barro en algunas zonas. En cuanto a los valores térmicos, la capital hispalense rozará los 23ºC a lo largo del día, con unas mínimas de 9ºC; situación similar a la de otras localidades como Écija, Morón de la Frontera o Lebrija (8ºC - 22ºC).

¿Cómo afectará la borrasca Regina a Sevilla?

La inestabilidad comenzará a generalizarse a partir del martes 3 de marzo, jornada en la que los chubascos podrían ser "localmente fuertes en el bajo Guadalquivir por la tarde", según informa la Aemet. En concreto, la probabilidad de lluvia supera el 90% en Lebrija, Isla Mayor y Utrera a partir de las 18:00 horas. También se prevén acumulados significativos en Sevilla capital (85%) y Burguillos (75%). En todos estos casos, las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas.

Mientras tanto, las temperaturas apenas experimentan variaciones. Únicamente suben las mínimas en algunas zonas como Lebrija, Sevilla o Burguillos (10ºC). El mayor cambio llega el miércoles 4 de marzo, cuando las máximas caen hasta los 14ºC en Morón de la Frontera, 16ºC en Lebrija o 18ºC en la capital.

Además, el panorama se vuelve aún más lluvioso, con un 100% de probabilidades en numerosas zonas, como Écija, Estepa, Osuna, Guadalcanal, Cazalla de la Sierra, Isla Mayor o Morón de la Frontera; 95%, en Sevilla. De acuerdo con las previsiones de la Aemet, este escenario se mantiene durante los próximos días, con menor intensidad y la posibilidad de que un nuevo frente llegue hacia el fin de semana.

Avisos activos en Andalucía para el martes 3 de marzo de 2026 / Aemet

El paso de la borrasca Regina provocará abundantes lluvias, fuertes rachas de viento y temporal marítimo en diversas zonas de Andalucía. Por ese motivo, se han activado este lunes 2 de marzo algunos avisos amarillos por riesgos costeros entre Granada y el levante almeriense. No obstante, esta situación se extiende durante la jornada del martes, con avisos que se elevan a la categoría naranja en Almería (vientos de 70 km/h) y otros amarillos, que recorren toda la vertiente mediterránea, desde el Campo de Gibraltar.

La inestabilidad se intensifica el miércoles 4 en la región y, según las previsiones, aún será aconsejable extremar las precauciones. Además, permanecer atento a las actualizaciones meteorológicas es clave, ya que el escenario podría variar conforme avancen los días.