Se acabó el buen tiempo en Andalucía: La borrasca Regina traerá lluvias, viento y un marcado descenso en las temperaturas

La estabilidad atmosférica tiene las horas contadas en Andalucía: la borrasca Regina provocará lluvias abundantes, rachas fuertes de viento y temporal marítimo durante los próximos días. Una baja fría aislada se formará entre Canarias y el suroeste peninsular, lo que dejará este lunes intervalos de cielos muy nubosos con chubascos ocasionales. El levante rolará a viento de sur a partir de mediodía, que arrastrará polvo en suspensión, con probabilidad de que se produzcan depósitos de barro.

Las rachas de viento serán ocasionalmente muy fuertes en el extremo oriental y el área del Estrecho. Aemet ha activado el aviso amarillo en el Poniente almeriense al final del día, donde podrán registrarse rachas de hasta 70 km/h. Se espera asimismo temporal marítimo en el litoral mediterráneo oriental, con vientos de 60 km/h y olas de 2 a 3 metros. En cuanto a las temperaturas máximas, con pocos cambios, alcanzarán los 23ºC en Sevilla, 21ºC en Granada o 20ºC en Jaén.

El martes 3 de marzo, la inestabilidad irá en aumento con cielos nubosos acompañados de precipitaciones moderadas en el sur de la comunidad, que podrán ser ocasionalmente fuertes. Aemet ha activado el aviso amarillo en el Campo de Gibraltar, donde se prevén acumulados de hasta 15 litros en una hora y 40 litros en doce horas. Debido al polvo en suspensión es probable que se produzcan de nuevo depósitos de barro.

Se espera viento moderado de levante en el litoral mediterráneo y el tercio oriental, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes de hasta 70 km/h y olas de 3 metros. Mientras, en la vertiente atlántica soplará el poniente por la tarde. Las temperaturas máximas irán en ascenso, salvo en el litoral mediterráneo, mientras las mínimas se mantendrán con pocos cambios o irán localmente en descenso.

Miércoles 4: Posible granizo y bajón en las temperaturas

La borrasca Regina quedará situada sobre Marruecos este miércoles 4 de marzo, con tendencia a desplazarse hacia Andalucía. Un día más predominarán los cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas, que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormentas con granizo ocasional. Aemet mantiene el aviso amarillo en el área del Estrecho, donde podrían registrarse acumulados significativos.

En cuanto al viento, se esperan intervalos fuertes del noreste en el extremo oriental, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantienen con pocos cambios, mientras las máximas irán en descenso, de forma localmente notable, con valores de 18ºC en Sevilla, 16ºC en Huelva o 15ºC en Málaga.

Nuevos frentes toman el testigo a Regina el fin de semana

A la borrasca Regina, situada en el área mediterránea, se le unirá este jueves 5 el acercamiento de un nuevo frente por el oeste peninsular. Así se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas en buena parte de Andalucía, con tendencia a la apertura de claros al final del día. Las máximas continuarán en descenso, con 17ºC en Almería, Cádiz o Córdoba. Soplará poniente flojo a moderado, más intenso en el litoral.

Con cierta incertidumbre, se prevé que la inestabilidad se mantenga a lo largo de todo el fin de semana en Andalucía. Del viernes 6 al domingo 8 se esperan cielos nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas y tormentas ocaisonales. Se mantendrá asimismo el ambiente fresco, con máximas por debajo de los 20ºC.