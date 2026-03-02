Vuelven a Sevilla las procesionarias: guía completa ante la amenaza de estas orugas urticantes

La llegada de la primavera trae consigo uno de los mayores peligros para las mascotas y las personas que disfrutan de zonas arboladas: la oruga procesionaria del pino representa una amenaza seria tanto para los animales domésticos como para la salud humana. Y en Sevilla, tanto capital como provincia ya se ha podido ver procesionar militarmente por los suelos y árboles. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece una guía exhaustiva para identificar, prevenir y actuar correctamente ante la presencia de este rastrero, cuyas consecuencias pueden ir desde reacciones alérgicas leves hasta casos graves que requieren atención veterinaria urgente o médica especializada.

Los propietarios de perros conocen bien el peligro que supone este lepidóptero durante los meses de enero a abril, cuando las orugas descienden de los pinos en características filas. Las consecuencias para los animales incluyen necrosis en hocico y lengua, irritaciones cutáneas severas y, en los casos más graves, pueden provocar la muerte del animal. Para las personas, el contacto con estos insectos genera reacciones alérgicas de diversa intensidad, lo que convierte a la procesionaria en un problema de salud pública que requiere información y prevención adecuadas.

La OCU ha elaborado este documento informativo con el objetivo de responder a las principales dudas que surgen cada temporada: qué es exactamente la procesionaria, cómo identificarla en sus diferentes estados de desarrollo, qué medidas adoptar para evitar el contacto, cómo actuar en caso de exposición y qué tratamientos están disponibles. La guía también aborda las estrategias de control más efectivas y las perspectivas futuras ante el incremento de su población debido al cambio climático.

Características y ciclo vital de la procesionaria

La procesionaria, cuyo nombre científico es Thaumetopoea pityocampa, constituye la fase larvaria de una polilla nocturna típica de la región mediterránea. Su ciclo biológico comienza cuando las mariposas realizan la puesta de huevos en las acículas de los pinos durante el verano. Tras la eclosión, las larvas pasan por cinco estadios diferentes antes de formar las características procesiones que dan nombre al insecto.

Durante el invierno, las orugas construyen bolsones de seda en las copas de los pinos, donde se protegen del frío. Cuando las temperaturas aumentan entre febrero y abril, las larvas descienden al suelo formando filas características, buscando un lugar apropiado donde enterrarse y completar su metamorfosis en fase de crisálida. En verano emergen las nuevas polillas, que reiniciarán el ciclo reproductivo.

El mayor peligro de estas orugas radica en su mecanismo de defensa. En los tres últimos estadios larvarios, desarrollan aproximadamente 500.000 pelos urticantes distribuidos por todo su cuerpo. Estos pelos funcionan como pequeñas flechas o dardos microscópicos que se desprenden con facilidad ante cualquier amenaza o contacto. Su capacidad de dispersión por el aire mediante corrientes de viento multiplica el riesgo de exposición, ya que no es necesario el contacto directo con la oruga para sufrir sus efectos.

Efectos sobre la salud humana y animal

Los pelos y espículas de la procesionaria contienen una proteína llamada taumatopeína, que posee propiedades urticantes y afecta a cualquier persona o animal expuesto. Las manifestaciones clínicas en humanos son variadas y dependen de la vía de exposición y la sensibilidad individual de cada persona.

La afectación más común es la cutánea, que se manifiesta como urticaria de contacto y dermatitis. Cuando los pelos entran en contacto con los ojos, pueden provocar conjuntivitis y queratitis. La inhalación de estos pelos urticantes genera rinitis y, en casos más graves, puede desencadenar manifestaciones respiratorias como broncoespasmo. En personas especialmente sensibles, existe el riesgo de desarrollar una reacción anafiláctica que requiere atención médica inmediata.

Para los perros, las consecuencias resultan particularmente graves. Los canes, por su tendencia natural a olfatear y lamer objetos desconocidos, son especialmente vulnerables. El contacto con las orugas procesionarias provoca inflamación inmediata de la lengua, hocico y mucosas orales. Si no se actúa con rapidez, puede producirse necrosis tisular que derive en la pérdida parcial o total de la lengua. En situaciones extremas, la inflamación puede obstruir las vías respiratorias y causar la muerte del animal.

Medidas preventivas y actuación ante el contacto

La prevención constituye la mejor estrategia frente a la procesionaria. La norma fundamental es no tocar ni molestar a las orugas bajo ninguna circunstancia. Resulta esencial educar a los niños sobre este peligro, ya que su curiosidad natural puede llevarles a manipular estos insectos con consecuencias dolorosas.

Durante los paseos con mascotas, especialmente entre enero y abril, se recomienda evitar las zonas de pinares o mantener a los animales atados y bajo vigilancia constante. Si se observan procesiones de orugas, hay que alejar inmediatamente al perro del área y evitar que se acerque a olfatearlas o lamerlas. En caso de contacto con el animal, es imprescindible acudir al veterinario de forma urgente.

Cuando una persona sufre exposición a los pelos urticantes, la primera medida consiste en lavar abundantemente la zona afectada con agua fría, sin frotar. Rascarse empeora significativamente la reacción alérgica y extiende los pelos urticantes a otras áreas. Si la reacción es leve, suele remitir espontáneamente en pocas horas. Sin embargo, las personas con historial de alergias o aquellas que presenten síntomas intensos deben consultar con un profesional sanitario.

El tratamiento médico habitual incluye antihistamínicos para controlar la reacción alérgica y corticoides tópicos o sistémicos según la gravedad. Las duchas de agua fría ayudan a aliviar el picor y la inflamación. En casos de afectación ocular, se requiere lavado ocular abundante y valoración oftalmológica. Las reacciones respiratorias graves pueden necesitar tratamiento con broncodilatadores o incluso atención hospitalaria.

Estrategias de control y eliminación

Existen diversos métodos para controlar las poblaciones de procesionaria, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. La eliminación de los bolsones o nidos de invierno constituye una medida efectiva, aunque debe realizarse por profesionales con equipos de protección adecuados. Esta intervención resulta más segura al principio del invierno, cuando las orugas aún no han desarrollado completamente sus pelos urticantes.

Las trampas de feromonas representan otra estrategia de control. Estos dispositivos atraen a los machos adultos durante el verano, reduciendo así la capacidad reproductiva de la población. Si se detecta una alta densidad de polillas, puede ser necesario realizar fumigaciones con insecticidas específicos, siempre bajo supervisión de empresas especializadas en control de plagas.

Los métodos más innovadores incluyen la instalación de trampas físicas en los troncos de los pinos. Estos dispositivos interceptan a las orugas durante su descenso al suelo, capturándolas antes de que puedan enterrarse y completar su metamorfosis. Este sistema resulta especialmente útil en parques urbanos y zonas recreativas donde la presencia humana es constante.

La lucha biológica mediante depredadores naturales representa la opción más respetuosa con el medio ambiente. Las aves insectívoras, especialmente carboneros y herrerillos, se alimentan de las orugas antes de que desarrollen sus pelos urticantes. La instalación de cajas nido en pinares favorece la presencia de estas aves y contribuye al control natural de la plaga. Otros enemigos naturales incluyen ciertos insectos como las chicharras y algunos parásitos específicos.

Perspectivas futuras y cambio climático

Las predicciones científicas apuntan a que el calentamiento global favorecerá la expansión de la procesionaria hacia zonas donde actualmente no representa un problema. El aumento de las temperaturas medias permite a este insecto colonizar áreas más septentrionales y altitudes superiores a las que tradicionalmente ocupaba.

Como medidas a largo plazo, los expertos forestales plantean estrategias de gestión de los pinares que incluyen la reducción de la densidad de árboles y la diversificación de especies. La creación de bosques más heterogéneos y equilibrados reduce la disponibilidad de alimento para la procesionaria y favorece la presencia de sus enemigos naturales, creando un ecosistema más resiliente ante las plagas.

¿Qué es la procesionaria del pino?

La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) es un lepidóptero de la familia Notodontidae que constituye una de las plagas forestales más importantes de los bosques de coníferas del sur de Europa y la cuenca mediterránea. Su denominación popular proviene del comportamiento característico de las larvas, que descienden de los árboles formando filas indias o procesiones para buscar un lugar donde pupar en el suelo.

Este insecto presenta dimorfismo sexual en su fase adulta. Las hembras, de mayor tamaño, miden entre 36 y 49 milímetros de envergadura, mientras que los machos alcanzan entre 31 y 39 milímetros. Las polillas adultas presentan coloración grisácea con bandas oscuras en las alas anteriores y son de hábitos exclusivamente nocturnos. Su periodo de vuelo se extiende desde finales de junio hasta septiembre, dependiendo de las condiciones climáticas de cada región.

El ciclo biológico completo dura aproximadamente un año, aunque puede extenderse hasta dos años en condiciones climáticas desfavorables. La fase larvaria es la más prolongada y atraviesa cinco estadios diferentes, desde la eclosión en verano hasta la procesión primaveral. Durante este tiempo, las orugas se alimentan exclusivamente de acículas de pino, mostrando preferencia por Pinus nigra, Pinus sylvestris y Pinus pinaster, aunque pueden atacar otras especies de coníferas.

¿Cuánto tiempo dura la temporada de procesionaria?

La temporada de mayor riesgo por presencia de procesionaria varía según las condiciones climáticas de cada año y la ubicación geográfica. Generalmente, el periodo crítico se extiende desde finales de enero hasta mediados de abril, cuando las orugas abandonan sus nidos para descender al suelo. Sin embargo, en inviernos especialmente cálidos, las procesiones pueden iniciarse en diciembre, mientras que en zonas de montaña pueden retrasarse hasta mayo.

Las temperaturas cálidas y los días soleados actúan como desencadenantes de las procesiones. Cuando las condiciones meteorológicas son favorables, miles de orugas pueden descender simultáneamente en un mismo pinar, multiplicando el riesgo de exposición para personas y animales. Este fenómeno explica por qué algunos años se registran más incidencias que otros, dependiendo de las características climáticas de cada temporada.

¿Qué hacer si mi perro toca una procesionaria?

El contacto de un perro con orugas procesionarias constituye una urgencia veterinaria que requiere actuación inmediata. Los primeros minutos tras la exposición resultan cruciales para minimizar el daño tisular. Si se observa que el animal ha tocado, olfateado o lamido una oruga, hay que lavar inmediatamente la zona afectada con agua templada abundante, sin frotar para evitar que los pelos urticantes penetren más profundamente en los tejidos.

Nunca se debe intentar examinar la boca del perro sin protección, ya que los pelos pueden adherirse a las manos y provocar lesiones también en el propietario. Es fundamental acudir al veterinario en los siguientes 30 minutos tras el contacto. El profesional evaluará la extensión de las lesiones y administrará el tratamiento adecuado, que puede incluir corticoides intravenosos, analgésicos y, en casos graves, intervenciones quirúrgicas para eliminar tejido necrosado.

El pronóstico depende de la rapidez de actuación y la cantidad de exposición. Las lesiones leves pueden resolverse con tratamiento médico, mientras que las exposiciones masivas pueden dejar secuelas permanentes o resultar fatales. Por ello, la prevención mediante vigilancia durante los paseos constituye la mejor protección para las mascotas.