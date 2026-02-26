Adiós de nuevo al sol en Andalucía: la lluvia vuelve a todas las provincias, según la Aemet

Después de una semana primaveral, con temperaturas suaves y cielos despejados, las lluvias regresarán a Andalucía a partir del sábado 28 de febrero. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la recta final del mes seguirá siendo seca y más cálida de lo normal para esta época del año. Sin embargo, un frente entrará por el oeste peninsular el viernes y alcanzará el sur durante el Día de Andalucía, anticipando un cambio de tiempo. El arranque de marzo llegará así marcado por una creciente inestabilidad atmosférica que se intensificará de cara al próximo lunes.

La última actualización de la Aemet descarta precipitaciones en la mitad occidental de la comunidad durante el fin de semana, donde predominarán los intervalos nubosos y la estabilidad seguirá siendo la tónica dominante. En cambio, las provincias del este sí podrían registrar chubascos ocasionales en un escenario de transición hacia un tiempo más inestable y con temperaturas en ligero descenso. El panorama meteorológico comenzará así a virar progresivamente antes de la llegada de lluvias más generalizadas. Pero ¿qué tiempo hará exactamente los próximos días?

¿Qué tiempo hará en Andalucía el fin de semana?

Previsión del tiempo para el sábado 28 de febrero en Andalucía / Aemet

De momento, este jueves 26 de febrero avanza bajo cielos despejados y fuertes rachas de viento, de hasta 80 km/h, en la zona del Estrecho (Cádiz). Por ello, la Aemet mantiene activo un aviso amarillo hasta la madrugada del día siguiente. Sin precipitaciones a la vista, suben las máximas en el tercio oriental (22ºC en Jaén, 21ºC en Almería y 23ºC en Granada) y el panorama se mantiene estable. Con 25ºC en Sevilla capital, se trata de la jornada más cálida de la semana.

El viernes 27, bajan ligeramente las temperaturas y aparecen cielos más cubiertos en la vertiente mediterránea. No obstante, como decíamos, el cambio llega el sábado 28 de febrero, con precipitaciones ocasionales durante la tarde, sin descartar que vayan acompañadas de tormentas. Las probabilidades de lluvia son más altas en puntos de la mitad oriental, como Granada (70%), Huéscar (80%) o Arroyo del Ojanco, en la provincia de Jaén (70%). Mientras tanto, bajan considerablemente en Málaga (35%) y, en el resto de provincias andaluzas, apenas se esperan.

Con la llegada del domingo 1 de marzo, la intensidad aumenta ligeramente en los puntos ya mencionados y se generaliza, aunque de manera escasa, en Sevilla (15%), Huelva (10%), Cádiz (20%) o Córdoba (10%). Además, las temperaturas máximas se mantienen en descenso, oscilando en torno a los 18ºC - 23ºC.

La primera semana de marzo llega con lluvias a Andalucía

Previsión de lluvia para el lunes 2 de marzo / Aemet

El comienzo de la próxima semana estará marcado por las precipitaciones en buena parte de Andalucía. Las probabilidades suben considerablemente en la capital hispalense (80%) y se extienden hacia el resto de la comunidad autónoma, aunque la intensidad será menor en Almería (35%). Según las previsiones de la Aemet, esta situación se mantendrá al menos hasta el miércoles 4 de marzo, con ligeras variaciones.