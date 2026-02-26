Adiós al buen tiempo en Sevilla: AEMET pone fecha al regreso de las lluvias

Después de una segunda quincena de febrero marcada por el buen tiempo y temperaturas primaverales durante el día, la inestabilidad atmosférica vuelve a Sevilla. Un frente entrará en la península por el oeste el viernes y alcanzará el sur el sábado 28 de febrero, Día de Andalucía. Sin embargo, y según la última actualización de AEMET, el último fin de semana de febrero no traerá precipitaciones a la capital hispalense, sino intervalos nubosos dentro de un ambiente estable.

Antes de la llegada del mal tiempo, el fin de semana festivo seguirá dominado por la estabilidad. Se espera un ambiente plenamente primaveral, con temperaturas suaves durante el día y noches frías, en línea con lo vivido en las últimas jornadas.

Lluvias a partir del lunes

El cambio más significativo llegará el lunes 2 de marzo. Ese día, una vaguada se descolgaría por el oeste peninsular y, según apunta eltiempo.es, podría estrangularse hasta formar una marcada DANA que acompañaría a la península durante varios días. De confirmarse este escenario, las precipitaciones se extenderían por amplias regiones del país y la inestabilidad podría prolongarse con la llegada de nuevos embolsamientos fríos o borrascas.

Lluvias en Sevilla a partir del lunes 2 de marzo / Aemet

En el caso concreto de Sevilla, las lluvias volverán ese mismo lunes, jornada para la que AEMET fija un 95% de probabilidad de precipitaciones, porcentaje que descendería al 80% el martes 3. El portal eltiempo.es refuerza esta previsión y apunta a un episodio lluvioso continuado en la ciudad desde el lunes 2 hasta el sábado 7 de marzo, aunque todavía no se puede precisar ni la intensidad ni las franjas horarias en las que lloverá.

Previsión de lluvias en Sevilla durante la primera semana de marzo / eltiempo.es

En cuanto a las temperaturas, se prevé un leve descenso de las máximas, que se moverán entre 19ºC y 21ºC, mientras que las mínimas se mantendrán estables entre 9ºC y 10ºC, valores acordes a un inicio de marzo más inestable pero aún suave.

Así, tras varios días de tiempo casi primaveral, Sevilla se prepara para un inicio de mes marcado por el regreso de la lluvia y una atmósfera mucho más variable.