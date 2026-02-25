Los embalses andaluces rozan el 85% de su capacidad

Los embalses de Andalucía han duplicado sus reservas desde el pasado noviembre, aunque de forma más intensa en el último mes. El tren de borrascas que ha azotado la comunidad ha dejado los embalses al 84,25% de su capacidad total de almacenamiento, 11.966 hm3.

Las cuencas de la comunidad, ha explicado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, han ganado 89 hm3 en una semana, casi un 1%, y cuentan con 5.365 hm3 más de agua que hace un año.

La cuenca del Guadalquivir almacena 6.598 hm3 (82,11%) al haber acumulado 86 hm3 en los últimos siete días (1,07%). Respecto a la misma semana del año pasado, tiene ahora 3.352 hm3 más de agua, 3.260 hm3 más en comparación con el promedio de los últimos diez años.

Las cuencas mediterráneas andaluzas, por su parte, han alcanzado los 864 hm3 en la última semana y se encuentran al 75,52% de su capacidad de almacenamiento. Este volumen supone contar con 521 hm3 más que hace un año, y con 384 hm3 más que la media de la última década.

Por el contrario, en el Guadalete-Barbate se ha producido un descenso de 3 hm3 (-0,18%) en los últimos siete días, aún dejando a la demarcación con un total de 1.516 hm3 de agua (93,06%). Sin embargo, acumula un incremento de 1.019 hm3 en comparación con la misma semana de 2025 y en el promedio de los últimos diez años, los datos actuales señalan 800 hm3 más de agua.

Por último, en la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza se ha producido un incremento del agua almacenada de 2 hm3 (+0,18%) en una semana, crecimiento que eleva el total embalsado hasta los 1.068 hm3. Esta cantidad supone el 95,79% de la capacidad de la demarcación, de manera que cuenta con 473 hm3 más de agua que en la misma fecha de 2025 y con 420 hm3 más que la media de los últimos ocho años.