José María del Nido pierde una caseta con más de 50 años de antigüedad

El expresidente y máximo accionista del Sevilla FC, José María del Nido, ha perdido la titularidad de su caseta en la Feria de Abril de Sevilla. En dicha caseta, donde figuraba como vicepresidente, compartía espacio con parte de su familia y con otras sagas de profundo arraigo sevillista, como los Cisneros, muy vinculadas históricamente al entorno del club.

El propio José María del Nido expresó su malestar en declaraciones a Diario de Sevilla, lamentando la pérdida de una caseta “familiar, con muchas historias y recuerdos”. No obstante, explicó que la situación obedece a motivos de salud del titular, circunstancia que ha provocado la perdida de dicha caseta al "haberse pasado el plazo cuando estaba siendo sometido a un tratamiento".

Aunque reconoció que supone un inconveniente desprenderse de una caseta con más de 50 años de historia en el Real, también mostró comprensión y quiso restar importancia a este hecho, priorizando la recuperación de su enfermedad del titular de la caseta y reconociendo que "por suerte tengo a otras casetas a las que ir".