La Feria contará con una nueva calle por seguridad

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este lunes en la Comisión de Casetas una prolongación de la calle Pepe Luis Vázquez que conectará el real con la avenida Juan Pablo II. La decisión se produce tras confirmarse que nueve casetas no han renovado su concesión respecto al año pasado, lo que permitirá crear una nueva salida peatonal esta Feria.

Esta vía será una nueva salida peatonal que facilitará el tránsito, mejorará la evacuación, ordenará el acceso a taxis y autobuses y hará más sencilla la gestión de residuos, permitiendo que las casetas conecten directamente con Juan Pablo II sin atravesar el real. Por tanto, la prolongación será de uso exclusivamente peatonal, con albero compactado para la presente edición, ya que está prevista la reurbanización de esta calle de cara a la Feria de 2027.

Esta actuación se sumará a la ampliación del propio real cuyo inicio de obras está previsto para junio de este año. Según anunció el alcalde, José Luis Sanz, el año pasado, esta ampliación permitirá sumar casi 220 casetas en los próximos años. La manera en la que el real crecerá en espacio pasa por retranquear el recinto destinado al parque de atracciones -la calle del Infierno-, para que la calle Costillares vaya más abajo y todas las calles perpendiculares a esta sean más largas hasta completar más de 200 casetas nuevas.

11 módulos vacantes

Por otro lado, este año han quedado 11 módulos vacantes. Las casetas que no se han renovado están ubicadas en Costillares, 56; Curro Romero, 18; Curro Romero, 24; Gitanillo de Triana, 70; Juan Belmonte, 126; Juan Belmonte, 171; Juan Belmonte, 217; Pascual Márquez, 75-77-79, y Pascual Márquez, 100. La pérdida de una caseta de varios módulos en la calle Pascual Márquez ha motivado esta actuación urbanística.

Avances en el montaje de la portada y las casetas

En cuanto al avance de las obras de la portada, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha detallado que "las torres, que este año alcanzan los 24 metros, ya están aproximadamente en 18 metros de altura". Por su parte, la cúpula central, que rondará los 30 metros, "se encuentra en torno a los 20-25 metros". Por tanto, casi "80% de la estructura" principal "ya está levantada". El diseño de este año, realizado por Davide Gambini, está inspirado en el Pabellón de Portugal de la Expo del 29 con retazos del cenador de Carlos V del Real Alcázar.

Alés ha destacado que el conjunto de los trabajos de montaje del real "marcha a buen ritmo". De hecho, el ensamblaje de las estructuras de las casetas ha terminado "mucho antes de lo previsto". El delegado ha precisado que "estamos prácticamente en un 80%", un avance que se debe "a que este año la misma empresa que trabaja con los modulares, Heliopol, es también la encargada de la portada".

En materia de accesibilidad, el delegado ha recordado que el año pasado ya se ampliaron los días y se ajustaron los horarios de menor estímulo para niños con necesidades especiales. Además, ha avanzado que este año habrá "más novedades" que se irán presentando en las próximas semanas. También ha explicado que está prevista una nueva iluminación en Flota de Indias, con el objetivo de dar mayor vida a una zona "tradicionalmente de tránsito".

Finalmente, Alés ha indicado que "el Ayuntamiento abordará, tras la Feria, una revisión de la ordenanza para introducir mejoras en la organización del Real, especialmente en aspectos que afectan al funcionamiento diario, la limpieza y el paseo de carruajes". El edil ha añadido que desde el gobierno municipal trabajan en nuevas mejoras organizativas para próximas ediciones, estando "muy avanzados para en 2027 podamos tener casetas nuevas". "Ahora el reto es ordenar mejor, mejorar la movilidad y ajustar la organización para que siga siendo la Feria que conocemos y queremos", ha concluido.