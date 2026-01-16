Arranca el montaje de la Feria de Sevilla con el primer tubo de la portada: faltan 94 días para el alumbrado

A 94 días de una nueva Feria de Sevilla, este viernes, 16 de enero, se ha colocado el primer tubo de la portada, que montará por primera vez la empresa Heliopol, del grupo Rasvel. El Ayuntamiento de Sevilla prevé que en 2027 se inaugure la ampliación del Real. Las obras comenzarán después de la semana de farolillos de este año.

Con martillazos, a pleno sol y con el olor de los fritos del aperitivo que acompaña a este ya tradicional acto. La portada de la Feria de Abril de 2026 empieza desde este viernes a ser una realidad. Será el año en el que menos tiempo se disponga para el montaje, gracias al nuevo sistema tubular del que dispone Heliopol, que ha sustituido en este cometido a Ferrovial al presentar una oferta económica más ventajosa.

Dispondrá para ello de tres meses, tiempo en el que la Delegación de Fiestas Mayores prepara la ampliación del real, lo que permitirá dar cabida a más casetas. Aún quedan varios trámites, aunque el concejal Manuel Alés asegura que ya se lleva "bastante trabajo avanzado". La intención es que las obras comiencen tras la Feria de este año y se puede disfrutar de tal novedad en la de 2027.

El gobierno local también trabaja en la nueva ordenanza de esta fiesta. Según Alés, no recoge grandes cambios, "pues no son necesarios", sino "adaptaciones y actualizaciones". Queda fuera de este ámbito la denominada preferia, pues, en opinión del edil popular, "carece de sentido" regular lo que sucede antes del lunes del alumbrado.

La portada de la Feria de 2026 está diseñada por el arquitecto italiano Davide Gambini, quien ha tomado de referencia el Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 y el cenador de Carlos V, al cumplirse 500 años de la boda del emperador. En ella se harán también guiños al siglo del nacimiento de la duquesa de Alba y a las bodas de oro de los Cantores de Híspalis.