La Portada de la Feria de Sevilla 2026 recordará a la duquesa de Alba

La portada de la Feria de Sevilla de 2026 rendirá homenaje a la duquesa de Alba. Será el "guiño" en la principal puerta de entrada al Real a la Cayetana Fitz-James Stuart, la que, en palabras del alcalde José Luis Sanz, ha sido "una de las mejores embajadoras" que ha tenido la ciudad. Así la ha definido en el acto celebrado este jueves en el Alcázar, donde la consejera de Cultura, Patricia del Pozo; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; y el miembro de la Fundación Casa de Alba y comisario del centenario, Cayetano Martínez de Irujo, han recordado la figura de la aristócrata, al cumplirse en 2026 el centenario de su nacimiento.

“Un símbolo cultural, humano y universal de Sevilla”. Con estas palabras ha descrito Sanz a Cayetana, la duquesa más sevillana, convertida en el símbolo de una época en el plano social y cultural. Dada su importancia, la ciudad será testigo de una conemmoración que se ha presentado como “ambiciosa, rigurosa y profundamente sevillana”. Una efeméride que tendrá proyección nacional e internacional. Y, por supuesto, repercusión local, de ahí que la portada de la próxima Feria -de la que se colocará su primer tubo este viernes- incluya "un guiño" a doña Cayetana.

Será uno de los muchos homenajes que recibirá este año quien eligió Sevilla como "hogar y refugio vital". "Fue sevillana por elección", ha referido el regidor a la hora de recordar a una noble cuya fuerte personalidad la convirtió durante décadas en una de las principales figuras de la sociedad española. "Una personalidad irrepetible que supo unir lo aristocrático y lo popular, la tradición y la libertad, convirtiéndose en un icono cultural de España y del mundo”, ha aseverado Sanz.

La Casa de las Dueñas

En este centenario juega un papel fundamental la Casa de las Dueñas, la residencia de los Alba que Cayetana eligió como su casa, donde a tantos artistas, políticos y altos mandatarios recibió. Aquí fue donde ejerció su papel de embajadora. Un palacio que fue testigo de su boda (la tercera y última) con Alfonso Díez, quien también ha acudido a la presentación de este centenario, que ha tenido lugar en el Salón de Tapices del recinto mudéjar.

Precisamente la Casa de las Dueñas es el escenario elegido por la Fundación Casa de Alba para la exposición que celebrará los cien años del nacimiento de Cayetana. Una muestra que reunirá más de 200 piezas vinculadas a esta aristócrata irrepetible. Estará comisariada por su hija Eugenia Martínez de Irujo y por Cristina Carrillo de Albornoz. Se inaugurará a principios de marzo y se mantendrá abierta hasta finales de agosto. Detrás de esta exposición hay tres años de trabajo. En ella se podrán contemplar objetos personales que recuerdan su figura, fotografías y la relación epistolar que mantenía con personajes que han marcado buena parte del siglo XX, como la reina Isabel II de Inglaterra o Jackie Kennedy.

Los políticos también participarán en este centenario. De hecho, dos de ellos serán los protagonistas de la primera de las conferencias que se celebrarán en la Fundación Cajasol: Felipe González, ex presidente de España; y Juanma Moreno, actual presidente de la Junta de Andalucía. La moderadora será la periodista Susana Griso.

Aristocracia y cultura

La consejera de Cultura, por su parte, ha adelantado que el programa divulgativo de esta efeméride mostrará los diversos perfiles biográficos de Cayetana de Alba, con facetas que abarcan su papel como mecenas de las artes, su compromiso con la tradición andaluza o su vinculación con Sevilla, todo ello a través de exposiciones, publicaciones y encuentros.

“La duquesa de Alba ejerció con todo su ahínco, de mecenas y embajadora del arte, la música, el flamenco y la moda andaluza”, ha insistido Del Pozo, quien ha recordado uno de los pensamientos que siempre defendió la representante de una de las casas nobiliarias más importante de España: “la verdadera aristocracia reside en la cultura”.

Para Del Pozo, “es casi un acto de justicia que la ciudad que más quiso, la que siempre llevó por bandera, le rinda ahora homenaje con una nutrida propuesta de actividades culturales y patrimoniales, que va a estar comisariada por su hijo Cayetano Martínez de Irujo”.