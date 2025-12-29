La Casa de las Dueñas celebrará con una exposición el centenario del nacimiento de la duquesa de Alba

La duquesa de Alba, el día de su boda con Alfonso Díez en la Casa de las Dueñas.

La Fundación Casa de Alba ha anunciado este lunes la inauguración de la exposición Cayetana. Grande de España, una muestra dedicada a la XVIII Duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, y promovida con motivo del centenario de su nacimiento. Desde principios de marzo hasta finales de agosto de 2026, la exposición reunirá en la Casa de las Dueñas (Sevilla) casi 200 piezas que incluyen obras de arte, vestidos de alta costura, fotografías, objetos y correspondencia personal. Estará comisariada por Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz.

Cayetana. Grande de España recorre la vida de la duquesa más popular en la historia reciente de la Casa de Alba y su extraordinaria contribución a la conservación del legado artístico e histórico heredado. Incluirá cinco bloques temáticos que abordarán su biografía, sus aportaciones en el campo de la cultura a través del mecenazgo de importantes artistas, como coleccionista y pintora. También tratará su rol como embajadora de España y de la internacionalización de la Casa de Alba, así como "su papel como icono de la moda, del flamenco y del arte del toreo".

La exposición dará a conocer acciones menos conocidas como su actividad "en defensa de los animales, su labor solidaria y el compromiso social".

Tres años de investigación

La iniciativa es fruto de tres años de investigación y de trabajo por parte de sus comisarias, junto al equipo de la Fundación Casa de Alba, que han trabajado con el objetivo de "dar una imagen panorámica de la duquesa Cayetana".

Por primera vez se expodrá una selección de obras de arte adquiridas por la duquesa y piezas de maestros que la retrataron, como Zuloaga o Benlliure. Junto a su perfil como coleccionista y mecenas, se resaltará su labor en la conservación del patrimonio de la Casa Alba, a través de la restauración y reformas en los palacios de Liria, Monterrey y Dueñas.

La muestra incluirá su lado "más artístico", a través de algunas de sus pinturas; su faceta bailaora y defensora del arte flamenco; y su figura de icono de la moda a través de sus vestidos de alta costura, el revolucionario desfile de la casa Dior organizado en el Palacio de Liria y objetos personales.

El proceso de preparación de la muestra ha requerido de un trabajo de investigación y recuperación del archivo fotográfico de la duquesa, que incluye fotografías de Juan Geynes, Cecil Beaton o Richard Avedon. También se han incluido documentos "de especial valor", en concreto, la relación epistolar mantenida con importantes personajes del siglo XX, como la reina Isabel II del Reino Unido o Jackie Kennedy.

"La devoción por Sevilla"

La muestra, según la fundación, plasmará "la devoción por Sevilla de la duquesa". Tiene lugar en la que fuera su residencia favorita, la Casa de Las Dueñas, "un espectacular edificio del siglo XV en estilo gótico-mudéjar y renacentista".

Cabe subrayar que con esta iniciativa quedará inaugurada una sala de exposiciones temporales, la Sala del Patio del Aceite, que ha sido restaurada y que dará inicio a una programación cultural. La muestra, en este caso, se desarrollará también en los diversos salones de esta estancia nobiliaria y en espacios exteriores, como los jardines y patios.