Las fotos más destacadas del año 2025 en clave sevillana
29 de diciembre 2025 - 12:13

Las imágenes que ha dejado la actualidad sevillana captadas por el equipo de fotografía de Diario de Sevilla: Antonio Pizarro, Juan Carlos Muñoz, José Ángel García y Juan Carlos Vázquez.

pic-20250405T032317S0064C2
1/18 Tres trabajadores fallecen tras el derrumbe de una nave agrícola en Coria del Río por fuertes rachas de viento / Diario de Sevilla
pic-20250429T174413S0006C1
2/18 La noche del apagón en Sevilla / Diario de Sevilla
pic-20251030T031451S0074C3
3/18 El centro de Sevilla anegado tras las intensas lluvias / Diario de Sevilla
pic-20250620T122704S0003C1
4/18 El crimen de Los Galindos: medio siglo de incógnitas / Diario de Sevilla
pic-20250318T193105S0006C1
5/18 Rescate del cadáver de la mujer arrastrada por la corriente en Constantina / Diario de Sevilla
pic-20250714T234007S0008C1
6/18 Kylie Minogue en la Plaza de España / Diario de Sevilla
pic-20251017T180503S0004C1
7/18 Altar instalado donde vivía Sandra Peña, a escasos metros del colegio Irlandesas de Loreto / Diario de Sevilla
pic-20251108T172602S0002C1
8/18 Agentes de los GEO en las proximidades de la nave investigada en Isla Mayor / Diario de Sevilla
pic-20251223T125401S0003A1
9/18 El pacto del PP con Vox en Sevilla / Diario de Sevilla
pic-20251208T114107S0008C1
10/18 La vuelta de la Macarena restaurada por Pedro Manzano / Diario de Sevilla
pic-20251219T032043S0058C3
11/18 El asesino de las 480 puñaladas / Diario de Sevilla
pic-20251013T105802S0002C1
12/18 La última corrida de Morante de la Puebla / Diario de Sevilla
pic-20250630T100301S0001A1
13/18 La cumbre de la ONU en sevilla / Diario de Sevilla
pic-20251002T125202S0002C1
14/18 Las Atarazanas de Sevilla, una rehabilitación de más de 30 años / Diario de Sevilla
pic-20251018T111715S0018C1
15/18 Histórica visita de la Esperanza de Triana al Hospital Virgen del Rocío / Diario de Sevilla
pic-20250528T231101S0000W1
16/18 El Real Betis fue eliminado de la UEFA Europa League / Diario de Sevilla
pic-20251212T144705S0012W1
17/18 Carmen Vargas, nueva rectora de la US / Diario de Sevilla
pic-20250517T231202S0001C1
18/18 Salida del Cristo de El Cachorro en la procesión de Roma / Diario de Sevilla

