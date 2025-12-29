Las fotos más destacadas del año 2025 en clave sevillana

Las imágenes que ha dejado la actualidad sevillana captadas por el equipo de fotografía de Diario de Sevilla: Antonio Pizarro, Juan Carlos Muñoz, José Ángel García y Juan Carlos Vázquez.
Tres trabajadores fallecen tras el derrumbe de una nave agrícola en Coria del Río por fuertes rachas de viento
La noche del apagón en Sevilla
El centro de Sevilla anegado tras las intensas lluvias
El crimen de Los Galindos: medio siglo de incógnitas
Rescate del cadáver de la mujer arrastrada por la corriente en Constantina
Kylie Minogue en la Plaza de España
Altar instalado donde vivía Sandra Peña, a escasos metros del colegio Irlandesas de Loreto
Agentes de los GEO en las proximidades de la nave investigada en Isla Mayor
El pacto del PP con Vox en Sevilla
La vuelta de la Macarena restaurada por Pedro Manzano
El asesino de las 480 puñaladas
La última corrida de Morante de la Puebla
La cumbre de la ONU en sevilla
Las Atarazanas de Sevilla, una rehabilitación de más de 30 años
Histórica visita de la Esperanza de Triana al Hospital Virgen del Rocío
El Real Betis fue eliminado de la UEFA Europa League
Carmen Vargas, nueva rectora de la US
Salida del Cristo de El Cachorro en la procesión de Roma
