La crónica negra de 2025 en Sevilla: el año más violento

El año 2025 fue el más violento de la historia reciente de Sevilla, con al menos 25 homicidios. Esto supone un récord de crímenes, pues no hay ningún año en toda la serie histórica (Interior comenzó a publicar estadísticas de criminalidad en el año 2011) con tantas muertes violentas. De hecho, hasta ahora, el mayor registro era el del año 2016, con 16 homicidios. Entre estos asesinatos ha habido casos de distinta naturaleza, pero de todos ellos destacan un triple crimen, tres episodios machistas y un asunto que pasará a la historia como el mayor número de puñaladas del que hay constancia en el mundo.

Precisamente este último ha sido el caso más reciente. Sucedió en una casa de La Algaba el pasado 16 de diciembre, donde un hombre asestó 480 cuchilladas a su casa, Ana Isabel V. N., de 44 años, a la que remató clavándole el arma blanca en la espalda. El inquilino tenía un problema con las drogas y debía dinero a su casera, que le recriminaba que no limpiara su habitación. Esto motivó un ataque sorpresa cuando la mujer dormía, con un ensañamiento brutal pocas veces visto. De hecho, no hay parangón en el mundo, donde sólo en Argentina se ha encontrado una muerte con 185 puñaladas. El asesino huyó en patinete y pasó la noche en un aseo portátil de una obra de Pino Montano, para terminar entrando en una farmacia y confesar los hechos horas después.

El asesino de La Algaba. / JUAN CARLOS VAZQUEZ

El triple asesinato ocurrió en la urbanización Los Nietos, en Carmona, la tarde del 6 de septiembre. Sobre las cuatro de la tarde, dos individuos irrumpieron en un bar y abrieron fuego con una escopeta. José, el dueño del local, murió en el interior tras recibir un disparo a bocajarro. Marcelo, un cliente habitual y muy conocido en la urbanización porque tenía 16 hijos, fue abatido a la entrada del establecimiento. La tercera víctima, un cabrero llamado Eduardo, intentó escapar del tiroteo, pero fue alcanzado por uno de los disparos en plena huida. Fue encontrado todavía con vida junto a una calle sin asfaltar, próxima al bar, y evacuado en helicóptero por el 061. Falleció tres semanas después en el hospital, como consecuencia de las heridas sufridas en el tiroteo. Los asesinos fueron atrapados al día siguiente de los disparos en el polígono de San Pablo. La Guardia Civil recuperó la escopeta en el río Guadalquivir.

Tres mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas, dos de ellas en la capital y una en la provincia. El primer caso ocurrió el 7 de septiembre, un día después del triple crimen de Carmona, en una casa de la calle José María Sánchez Estévez, en el barrio de Valdezorras. La víctima, Mercedes, de 47 años, fue apuñalada por el hombre con el que mantenía una relación sentimental. La mujer residía en Sanlúcar de Barrameda, pero solía visitar con frecuencia a su novio en su casa de esta barriada periférica de Sevilla. El presunto agresor fue detenido y está en prisión. No había denuncias previas.

Policías nacionales en Valdezorras, donde un hombre mató a su novia el 7 de septiembre. / Antonio Pizarro

La madrugada del domingo 28 de septiembre, un joven colombiano de 21 años, sobre el que pesaba una orden de expulsión de España, mató de una puñalada en el cuello a su novia, a la que había propinado antes una brutal paliza. Luego se autolesionó y tuvo que ser trasladado al hospital en una ambulancia del 061. La víctima, Yaqueline, de 28 años, de origen colombiano y con nacionalidad española, no había denunciado antes una agresión ocurrida en una playa de la provincia de Cádiz. El agresor intentó ahogarla, lo que motivó la intervención de terceros y que éste fuera detenido por la Guardia Civil. Pero ella no quiso denunciarlo. El crimen se cometió en el portal del bloque en el que residía la pareja, en la calle Tigris, en Sevilla Este.

El tercer caso ocurrió en El Viso del Alcor, la madrugada del 7 de diciembre. Allí, un hombre de 35 años, Ismael, antiguo cuponero con antecedentes de malos tratos a otras parejas, mató a puñaladas a su novia, Jennifer, de nacionalidad colombiana. Luego prendió fuego a la vivienda y salió de la misma con el torso desnudo. Fue detenido y trasladado al hospital, para después ingresar en prisión. La víctima no estaba en el sistema Viogen.

El crimen de Gerena. / José Ángel García

Hubo también dos asesinatos de menores. El primero de ellos fue el que abrió la crónica negra del año. Ocurrió en Gerena, a la salida del instituto, el 8 de enero. Aarón Muñoz, un joven de 17 años natural de Aznalcóllar, fue asesinado presuntamente por dos jóvenes, uno de los cuales le asestó una puñalada mortal en el corazón y el otro le golpeó con un bate de béisbol. Una pelea entre la novia del asesino y la de la víctima en el recreo del instituto pudo motivar los hechos. El caso generó una profunda conmoción tanto en Gerena como en Aznalcóllar.

El segundo asesinato de un menor ocurrió en el poblado Alfonso XIII, en Isla Mayor. Un joven de 17 años, Daniel, fue apuñalado la madrugada del 2 de julio, justo después de que llegara a esta zona tras ser parado por la Policía Local. Se cree que un grupo de jóvenes que había allí lo asaltó para robarle el teléfono móvil y uno de ellos, también menor de edad, le habría asestado una puñalada mortal. La víctima intentó huir en la moto hacia su pueblo, La Puebla del Río, pero murió antes de conseguirlo.

Policías esperando la resolución del caso del atrincherado en Brenes. / Antonio Pizarro

Hubo algún homicidio que acaparó titulares más por la forma en que fue atrapado el autor que por el crimen en sí. Sucedió en Dos Hermanas la tarde del 18 de octubre, donde un hombre mató a otro de un disparo en la cabeza. Fue detenido dos días después en un piso de Brenes en el que se había atrincherado, tras un enorme despliegue policial. En Brenes hubo hasta tres homicidios este año (un hombre que mató a una mujer con la que había quedado en su casa, una reyerta a puñaladas en una plaza del pueblo y un joven que acabó con la vida de su madre).

Isla Mayor fue el escenario de uno de los incidentes más desatrapa bretacados relacionados con el narcotráfico en el Guadalquivir. La mañana del 8 de noviembre, cinco policías nacionales que estaban realizando una vigilancia ante un posible alijo de droga, fueron tiroteados por varias personas desde un vehículo en marcha con un arma de guerra. Uno de los agentes fue alcanzado en el abdomen por una bala y resultó herido grave, mientras que los demás resultaron heridos con distintas lesiones al tratar de refugiarse de los disparos, que fueron en varias ráfagas. La Policía halló más de 4.000 kilos de hachís en los días siguientes en distintas naves a las afueras del pueblo.

Manifestación por Sandra Peña y contra el acoso escolar en Sevilla. / Julio Muñoz / EFE

2025 fue también un año en el que se habló mucho de acoso escolar, sobre todo a raíz del suicidio de Sandra Peña, una adolescente de 14 años que se quitó la vida arrojándose desde la azotea del bloque en el que residía. Lo hizo al regresar del colegio. Semanas atrás, su madre había acudido al director del centro en el que estudiaba, el colegio concertado Irlandesas Loreto, para denunciar que estaba siendo víctima de una campaña de acoso por parte de tres chicas. El centro no informó del asunto a la Junta a través de la plataforma Séneca, como estaba obligador a hacer, por lo que no se abrieron los protocolos antiacoso y antisuicidio. La Fiscalía de Menores sigue investigando el caso.

En el capítulo de los accidentes, hubo demasiados muertos en el trabajo. El siniestro más grave ocurrió en una explotación agrícola de Coria del Río, donde un tornado se llevó por delante el tejado de una nave y aplastó a tres personas que trabajaban en ella. Sucedió el 4 de abril.

Policías locales y bomberos tras el hallazgo de un cadáver arrastrado bajo un coche durante varios kilómetros. / JUAN CARLOS VAZQUEZ

Los accidentes de tráfico también se cobraron demasiadas vidas. Tres personas murieron en Guillena el 12 de diciembre en un choque entre dos camiones y un turismo en la autovía A-66. Las últimas semanas del año fueron especialmente trágicas para los motoristas, con seis víctimas mortales en los últimos dos meses del año y cuatro en menos de ocho días.

Pero si hubo un suceso rocambolesco fue el ocurrido la mañana del 17 de noviembre, cuando una conductora atropelló con su coche a una persona que se había caído en un paso de peatones de la calle Puerta de San Juan de Acre. Al iniciar la marcha, la mujer no se percató del peatón y lo arrolló, pero éste se quedó enganchado en los bajos del coche y fue arrastrado durante un trayecto de más de cinco kilómetros, hasta la avenida de San Francisco Javier, donde una persona se percató de que había un cadáver en los bajos del turismo y le hizo señas a la mujer.

En cuanto a las investigaciones policiales, hubo varias contra el narcotráfico, en la que se detuvieron a algunos de los principales capos de la droga en la provincia de Sevilla, y también se resolvieron prácticamente todos los homicidios. Pero si hubo una relevante para la ciudad, y para un gremio en concreto, fue la que la Brigada de Información de la Policía Nacional llevó a cabo contra la mafia del taxi, que acabó por fin con más de veinte años de monopolio de facto por parte de una asociación, Solidaridad Hispalense del Taxi, en la parada del aeropuerto de San Pablo.