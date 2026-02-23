La histórica racha a romper por el Betis de Pellegrini si gana el derbi: no ocurre desde hace más de 30 años

Este domingo 1 de marzo a partir de las 18:30 horas rodará el balón en el Estadio de La Cartuja y dará comienzo el segundo derbi sevillano de la temporada liguera entre Betis y Sevilla. El primero en el Ramón Sánchez-Pizjuán tuvo un claro color verdiblanco, pero los aficionados de cada equipo esperan que en este caso, los suyos puedan caminar hacia el triunfo. A día de hoy, la tabla habla por sí sola. Hay 13 puntos de diferencia entre un equipo y otro y para muchos, la calidad de ambas plantillas también tiene una diferencia de varios quilates. Pero este tipo de partidos son bastante diferentes al resto y en las últimas décadas, a los verdiblancos les ha costado mucho asentar cierta regularidad ante el eterno rival.

De hecho, está en la mano del equipo de Manuel Pellegrini romper una mala racha en una estadística que tiene unos números bastante reseñables. Y es que hace más de 30 años que el conjunto de las trece barras no consigue imponerse al de Nervión en los dos partidos de la competición liguera en una misma temporada.

Chimy Ávila celebra la victoria en el derbi este curso con el Betis / Joaquin Corchero

El año 1995, el último en el que el Betis lo consiguió

Para ver al Betis ganar dos partidos consecutivos ante el Sevilla en una misma temporada en LaLiga hay que remontarse hasta la temporada 1994/95, donde sí que lo consiguió. El primero de los partidos correspondía a la jornada 18 de la liga y se disputó en tierras sevillistas. Un solitario gol de Alexis Trujillo en el minuto 63 de penalti daba tres puntos a los de Lorenzo Serra Ferrer. Unos meses después, en el Benito Villamarín, un gol de Sabas y otro de Kowalczyk se imponían al de Tevenet por segunda vez ese curso.

Son prácticamente 31 años desde aquel entonces. Esa temporada el Betis terminaba tercero en la tabla con 46 puntos y se clasificaba para para la Copa de la UEFA. Al igual que el Sevilla de Luis Aragonés, que lo hacía como quinto clasificado con tres puntos menos.

Otro récord al alcance de los verdiblancos

Ni siquiera en aquella ocasión con un combinado verdiblanco bastante potente consiguieron vencer en tres partidos consecutivos a su eterno rival. De hecho, en la página web de Sofascore, la consultada para este tipo de datos, no hay registro de que lo haya conseguido desde finales del año 1988. En otras como LiveFútbol, no hay registros de que haya ocurrido desde 1929. El Sevilla, en cambio, sí que lo ha conseguido en un par de ocasiones, enganchando incluso cuatro partidos seguidos por aquella fecha, y también cinco consecutivos hace aproximadamente una década.

A día de hoy, aunque será muy complejo por el nivel de competitividad que hay en todos los derbis, los béticos buscarán lograrlo.