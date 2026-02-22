Almeyda ya mira al derbi y a Pellegrini: "Estamos hablando de un señor del fútbol"

Matías Almeyda vivía con especial emotividad el final del partido en Getafe. Sus jugadores le habían dedicado el triunfo y, tras una semana difícil para él, empieza a afrontar la del derbi en desde otro prisma totalmente distinto.

“Estoy muy agradecido al grupo de jugadores, a todos los chicos del staff, a Javi (Martínez), que estuvo ahí... Se hizo dificil, pero confío siempre en todo en el grupo y lo han demostrado”, decía el argentino en los micrófonos de DAZN.

Almeyda, al conocer la dedicatoria del capitán Gudelj, seguía en esa línea en su mensaje. “Soy un agradecido por la predispocion, la entrega, las ganas, el saber escuchar de todos... En la semana han escrito cosas muy lindas y eso habla de un equipo que sabe lo que se está jugando y que sufre. Ellos sabian lo mal que esto me había hecho a mí y esto en un grupo es muy fuerte”, explicaba el técnico.

Para el bonaerense, nunca es fácil jugar contra diez aunque parezca lo contrario. “Un partido dificilísimo. Se cambia el rumbo en un momento como nos pasó a nosotros la semana pasada (expulsión de Juanlu ante el Alavés). Con los cambios se abrió un poco el partido y llegó el gol”, indicó.

Almeyda también sufrió con el 0-1 tantos minutos en el marcador. “Se cruzan muchas cosas por la cabeza durante un partido, ganándolo poder empatar otra vez. No es fácil quedar con diez ni tampoco poder enfrentarte a un equipo que se queda en desventaja. Nosotros la semana pasada logramos ponernos en ventaja con con diez. No es fácil jugar con un rival con diez”, precisaba.

También, como es natural, tenía que hablar del derbi y de la reflexión de Pellegrini, que calificó de injusta su sanción aun siendo el técnico del eterno rival. “Eso es fútbol, fútbol de hombres, de respeto, de honor... Estamos hablando de un señor del fútbol. Eso significa que no solamente yo vio la injusticia”, espetó.