Betis-Rayo Vallecano: Horario y dónde ver por TV en directo la jornada 25 de LaLiga

El Real Betis Balompié afronta este fin de semana un nuevo partido de LaLiga EA Sports en su jornada 25 y ya con todos los equipos que son rivales directos de los de Pellegrini, con todos sus partidos jugados. El Villarreal ganó este miércoles en el Ciutat de Valencia y la distancia está confirmada en ese sueño de la pelea por la Champions. La separación con el submarino amarillo es de siete puntos, pero al tener el gol average ganado con los de Marcelino, con esos puntos estaría por delante en la tabla. Por otro lado, el Atlético de Madrid está más cerca, a cuatro puntos, aunque las estadísticas colocan a los del Cholo fuera de la pelea por la cuarta plaza.

De cara a este partido hay dos novedades muy importates para el propio Manuel Pellegrini. Una de ellas la del Chimy Ávila, que se ha perdido algunos partidos por una lesión muscular. La otra, la del Cucho Hernández, que tras un mes y dos semanas volverá a aparecer en una convocatoria y, probablemente a modo de preparación de cara al derbi ante el Sevilla, jugar unos minutos contra la franja.

Horario y dónde ver por TV en directo el Betis-Rayo Vallecano

El partido entre los de Manuel Pellegrini e Íñigo Pérez será este sábado 21 de febrero en el Estadio de La Cartuja a partir de las 16:15 horas. Además, por televisión se podrá seguir en directo a través de DAZN.

Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa. No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.