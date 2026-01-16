Marcelino: "Si ganamos al Betis damos otro golpe encima de la mesa"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró que si su equipo es capaz de ganar este sábado en el campo del Betis dará un "otro golpe encima de la mesa" para consolidar sus aspiraciones de disputar la próxima temporada la Liga de Campeones ante un rival directo.

El asturiano calificó este viernes en una rueda de prensa el compromiso ante el Betis como "difícil", ya que explicó que el equipo sevillano cuenta con "argumentos colectivos e individuales" para complicar la vida a cualquier rival, además de destacar que en ataque es "certero y tiene precisión en la finalización".

"El Betis es muy buen equipo, capaz de competir y ganar a cualquiera", insistió el entrenador, que destacó la calidad y la profundidad de su banquillo así como el trabajo de su entrenador, Manuel Pellegrini.

"Tienen una identidad clara, aunque a veces son más directos. Espero un equipo que ataca y contraataca bien y que te obliga a acabar las jugadas. Nos va a exigir un grandísimo nivel", resumió el preparador.

Marcelino, que mantiene las bajas de los lesionados de larga duración y de los finalistas de la Copa África, pidió a su equipo "mantener la ambición" tras una primera parte en la que el Villarreal, según su opinión, logró una puntuación "exagerada" tras hacer las cosas "extraordinariamente bien".

"Nos motiva vernos arriba en la tabla y estar cerca de los equipos importantes", dijo el asturiano, que confió en que su equipo no caiga en la "comodidad" de pensar en lo que ya ha conseguido.

"Hemos hecho la mitad, pero queda la otra mitad", señaló en alusión a la segunda vuelta Marcelino, quien no aprecia tanta diferencia de potencial entre Betis y Villarreal como refleja la tabla.

"Hay que mirar el contexto. Los partidos que ellos han empatado nosotros los hemos ganado. Tienen 29 puntos, pero es que lo nuestro es una barbaridad. Somos dos equipos bastante igualados y a nivel de plantilla no hay tanta diferencia", explicó.

"Hemos sumado exageradamente y eso a veces empequeñece a los otros" apostilló Marcelino, que se mostró satisfecho del nivel de adaptación al equipo del georgiano Georges Mikautadze.

Por último, el entrenador del Villarreal confirmó que el delantero español Gerard Moreno ya está en condiciones de afrontar un partido como titular, si bien no adelantó si estará en el equipo inicial ante el Betis en La Cartuja.