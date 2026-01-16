Pellegrini: "Ojalá podamos seguir mejorando la plantilla"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una amplia rueda de prensa en la previa del partido ante el Villarreal, en la que ha tratado diversos e interesantes asuntos.

El Villarreal

"Un rival difícil. El Villarreal está haciendo una gran campaña en la Liga. Es un rival que normalmente ha estado peleando con nosotros por puestos europeos. Hay que hacer un gran partido para sumar".

Cucho, Abde y Amrabat

"Del Cucho es difícil saber para cuándo va a estar. No es una lesión muy profunda. Ojalá para cuartos esté de vuelta. Amrabat y Abde están terminando ahora la Copa de África; ojalá puedan ganar el título y venir con el ánimo alto. Se integrarán con nosotros la próxima semana y veremos cómo vienen. Sobre todo Amrabat, en la parte física, para ver si se integra en el próximo partido".

Bellerín y Ángel Ortiz

"Bellerín sigue con problemas musculares, veremos qué tipo y por cuánto tiempo. Ángel tuvo una molestia que no fue a mayores y va a estar citado".

Rival directo

"Considero rivales directos a los cercanos a nosotros. Quedan 57 puntos por jugarse. Mientras las matemáticas den, siempre pienso que hay que tener optimismo para intentarlo. Estamos más centrados en nosotros. La racha del Villarreal es fenomenal y, si se mantiene igual, es difícil alcanzarlo, pero eso no quita que nosotros tengamos que hacer una buena liga".

Claves para mañana

"Para mí siempre es esencial el rendimiento individual de los jugadores. Como en toda la Liga, hacer partido muy completo en defensa y ataque y puntuar. Cometer pocos errores porque penalizan mucho".

Mercado

"Las sensaciones las he dicho desde que empezó el mes. Yo creo que hay especulaciones, rumores, intereses... Me centro en el plantel actual; tenemos que buscar los puntos mañana en Villarreal, ir a Europa el jueves, y ya veremos a través de los días que van pasando qué sucede. No estoy centrado en ese tema".

Afición apretó en Elche

"Jugar en casa para todos los equipos es más fácil. Dentro de eso hay después distintos tipos de hinchada. Fue la más baja y fueron 35 mil personas. A mitad de semana, después de fiestas, era posible que no estuviera el estadio completo, pero la hinchada del Betis es pasional y está siempre detrás del equipo en casa y fuera. Me alegro mucho de haberle podido dar la satisfacción, y a los que no pudieron ir también. Nosotros sentimos un respaldo fuerte de parte de ellos".

Objetivos alineados

"La directiva y el club están alineados en una sola línea: mejorar lo máximo posible. Mejorar en Europa cinco años seguidos, estamos en tres competiciones... Lo otro es la ambición y la exigencia: queremos llegar arriba todos. Llegar a Champions es un logro importante; después hay que ver si estamos preparados para jugar en Champions. Proceso que avanza año tras año, siempre mayores logros. Para mí lo más importante es justamente inculcar esta ambición, que cinco años en Europa ahora parezca poco, eso me gusta".

El juego de equipo

"Si el equipo no cometiera nunca errores estaríamos en otra dimensión. Estamos a mitad de temporada y el equipo está haciendo la tercera mejor temporada que hemos hecho de seis. Le doy también mucha importancia a que hay equipos que nos superan en la Liga y no están en Copa ni en Europa. No es fácil; a lo mejor ha pedido factura. Hemos perdido cuatro partidos en cinco meses. Hemos perdido con cuatro equipos de Champions. Hay una labor de atrás y una exigencia, que soy el primero en tenerla, pero a la hora de hacer valoraciones hay que tener en cuenta en qué momentos estamos y cómo es el proyecto".

La delantera

"No hablo de nombres. El que dijo que tiene que salir un jugador y llegar otro fue el presidente. Yo digo que refuerzos para mejorar. Podríamos hablar mucho rato del mercado y no sería importante. El plantel hasta ahora ha respondido. Ojalá podamos seguir mejorando, pero hay una realidad económica a tener en cuenta".

Amrabat

"Con la federación marroquí no he tenido contacto. El jugador tiene aún alguna molestia. Ya veremos cuándo vuelva para cuándo estará. Junior está con problemas musculares y un período largo de recuperación de dos o tres semanas".