Estos son los partidos que se pierde Matías Almeyda tras su expulsión en el Sevilla-Alavés

Este miércoles se daba a conocer por parte de la Real Federación Española de Fútbol la sanción impuesta a Matías Almeyda tras su expulsión del pasado fin de semana durante el duelo que enfrentó a Sevilla Fútbol Club y Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El técnico bonaerense, que según el acta de Galech Apezteguía, fue expulsado por "protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo", sumándose esto al encontronazo que ambos tendrían ante la negativa del entrenador argentino de abandonar el área técnica.

La noticia, esperada por propios y ajenos, ha corrido como la pólvora: Almeyda no podrá sentarse en el banquillo del Sevilla durante los próximos siete encuentros. El apartado legal de la entidad hispalense se encuentra desde el pasado domingo trabajando para rebajar al máximo la pena impuesta por el Comité de Disciplina, aunque es bastante improbable que los organismos pertinentes vayan a ceder en uno de los casos más polémicos de los últimos años. Esta es la segunda roja que el bonaerense ha visto desde su llegada al cuadro hispalense, siendo expulsado por primera vez este curso frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Matías Almeyda se queja al árbitro asistente de banda durante el partido del domingo. / Antonio Pizarro

La sanción hará que Matías Almeyda se pierda los encuentros ante Getafe CF, Real Betis Balompié, Rayo Vallecano, FC Barcelona, Valencia CF, Real Oviedo y Atlético de Madrid. Esta baja, pese a no ser un problema para el once inicial, es un problema para lo que ocurra sobre el césped. Para un entrenador no es plato de buen gusto ver los partidos desde la grada, menos aún en una situación tan complicada como en la que se encuentra el Sevilla Fútbol Club. De los siete duelos con el argentino lejos del banquillo, cuatro son ante rivales directos en la lucha por la permanencia, y los otros tres contra rivales de la zona alta de la clasificación.

Un único precedente para Almeyda y el Sevilla

En relación a la expulsión anteriormente mencionada, Almeyda no pudo dirigir desde el banquillo el choque que midió a Sevilla y Levante UD, en el que los hispalenses cayeron goleados por el combinado granota. Los tres tantos del conjunto azulgrana supusieron un duro varapalo para el cuadro nervionense y su afición en el primer partido de 2026. Dejarse puntos ante rivales directos no parece una opción viable para un equipo que quiera salvarse, por lo que dar el máximo se antoja como la única opción para mantener una categoría cuya pérdida supondría un retroceso tanto en clave deportiva como en clave económica.