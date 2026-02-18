El Sevilla FC entrena en una tensa calma a la espera de lo que ocurra con Matías Almeyda

Este miércoles se dará a conocer la primera sanción que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol impondrá a Matías Almeyda tras su expulsión el pasado fin de semana frente al Deportivo Alavés. Hablamos de 'primera' porque el apartado legal del Sevilla Fútbol Club se encuentra inmerso en las distintas apelaciones que se realizarán para rebajar la condena lo máximo posible, alegando especialmente los errores de apreciación de Iosu Galech Apezteguía incluidos en el acta del encuentro.

Mientras tanto, el técnico bonaerense dirige al combinado sevillista con total normalidad. Este miércoles, los blanquirrojos han sumado su segunda sesión de entrenamiento de la semana, marcada por el regreso de César Azpilicueta tras entrenarse al margen de sus compañeros este martes. Continúan fuera los lesionados Marcao, Oso Andrés Castrín y Rubén Vargas, siendo estos dos últimos los que, a priori, deberían reincorporarse a la mayor brevedad junto al resto del grupo. A estas ausencias hay que sumar las de los sancionados Juanlu Sánchez y Joan Jordán, que vieron la tarjeta roja en el Sevilla-Alavés y cumplirán sanción en el Coliseum.

Mendy encabeza un grupo ante Gudelj, Marcao y Joan Jordán. / Ismael Rubio

Pese a que el duelo de este fin de semana ante el Getafe se antoja crucial para amarrar la permanencia, el Sevilla Fútbol Club no puede perder de vista que en diez días se verá las caras con el Real Betis Balompié en el Estadio de La Cartuja. Tras caer en el Ramón Sánchez-Pizjuán por cero goles a dos, el combinado nervionense buscará su particular 'vendetta' en casa del conjunto heliopolitano. José Ángel Carmona, Gabriel Suazo, César Azpilicueta, Tanguy Nianzou y Lucien Agoumé deberán tener especial cuidado si quieren disputar el Gran Derbi en el feudo verdiblanco, pues los cinco se encuentran apercibidos y causarían baja de ver la quinta amarilla en el Coliseum.