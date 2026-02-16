El encontronazo de Matías Almeyda y Galech Apezteguía, al detalle: "O se va él o me voy yo"

La expulsión de Matías Almeyda el pasado sábado en el encuentro que enfrentó a Sevilla Fútbol Club y Deportivo Alavés va a seguir trayendo cola no sólo en los próximos días, pues parece que esto va para largo. El técnico bonaerense se tuvo que marchar a los vestuarios antes de tiempo después de que Galech Apezteguía mostrase una cartulina roja al banquillo que, al no tener un destinatario claro, conllevó la sanción para el entrenador del conjunto hispalense, que en principio no entendía por qué debía dejar el área técnica.

Tal y como se puede ver en el vídeo de El Día Después, en el que se omite el momento en el que hasta dos miembros del cuerpo técnico del Sevilla hacen el ademán de marcharse a vestuarios y son detenidos por el cuarto árbitro, la secuencia comienza con el asistente advirtiendo a Almeyda de que no pensaba consentir el comportamiento del banquillo sevillista: "Voy a hablar contigo porque no puedo más. Los controlas tú, ¿vale? Yo no te lo digo más veces. Yo te lo digo como aviso". La respuesta del argentino no deja lugar a dudas, instándole a que haga algo "con el banderín en vez de estar preocupado por ellos".

Tal y como puede verse en el vídeo, Galech Apezteguía termina por mostrar la cartulina roja a la banca blanquirroja, sin determinar al infractor, lo que llevó a un momento de confusión. Nada tiene que ver lo sucedido con lo que recoge el acta del trencilla navarro, que asevera haber expulsado a Matías Almeyda "protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona". La actitud del técnico del Sevilla Fútbol Club, que no es la que se espera de un profesional de su calibre, termina por llegar al extremo cuando le indican que es él quien debe abandonar el área técnica, encarándose con el colegiado mientras no dejaba de preguntarle el por qué de esta decisión.

Ante la negativa de Almeyda de salir del terreno de juego, Galech Apezteguía fue tajante frente al entrenador, el capitán y el delegado del Sevilla: "Que me voy yo, eh. O se va él o me voy yo". Ni Nemanja Gudelj, ni Juan Martagón, ni Neal Maupay fueron capaces de detener al técnico argentino, que terminaría marchándose tras tener un nuevo encontronazo, en esta ocasión con el cuarto árbitro del encuentro. Este miércoles, cuando el Comité de Disciplina dé a conocer las distintas sanciones de la jornada, saldrá a la luz el número de partidos que el entrenador sevillista se perderá en este último tercio de la temporada, que podrían oscilar entre los seis y los doce.