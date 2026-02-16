El VAR salva al Sevilla FC de los puestos de descenso

Los árbitros y el VAR son uno de los grandes quebraderos de cabeza de los distintos aficionados del mundo del fútbol. En el caso del Sevilla Fútbol Club, las decisiones en estos últimos partidos han sido una fuente de problemas en contra. Tras ver cómo se señalaba un penalti de José Ángel Carmona en Son Moix por una apreciación de Soto Grado a instancias de la sala VOR, la hinchada sevillista puso el grito en el cielo tras las manos no señaladas en el choque ante el Girona CF, formando una situación que ha terminado por estallar frente al Deportivo Alavés.

La actuación de Galech Apezteguía, que pese a expulsar de forma justa a Juanlu Sánchez no señaló un penalti sobre Lucien Agoumé y tuvo un careo con Matías Almeyda sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán, ha hecho que tanto el Sevilla como su afición pongan su punto de mira en el estamento arbitral y sus distintos criterios a la hora de tomar decisiones. El Diario AS ha publicado una clasificación de cómo iría LaLiga si el VAR no existiera, dejando claro que el conjunto hispalense pasaría más apuros que actualmente de no ser por la ayuda de la tecnología.

Matías Almeyda protestando al árbitro en el Sevilla-Alavés. / Antonio Pizarro

Cuatro puntos se le deberían al Sevilla Fútbol Club por errores arbitrales, sin contar fallos como expulsiones, amonestaciones o errores a la hora de determinar un saque de meta o de banda, lo que dejaría al combinado hispalense en decimoctava posición con 22 puntos El último de ellos, el pasado fin de semana frente al Deportivo Alavés. Antes de toda la trifulca entre Galech Apezteguía y su equipo de trabajo contra Matías Almeyda y el sevillismo, González Francés llamó al colegiado a la pantalla del VAR para que anulase el segundo tando del cuadro babazorro, ya que Lucas Boyé se encontraba en fuera de juego. Aquella decisión, que tardó varios minutos en tomarse, le hubiera costado al conjunto nervionense más sufrimiento de la cuenta, pues hubiera supuesto perder un partido en el que, al menos puntuar, se antojaba vital.

Todos los problemas, en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Curiosamente, las tres veces en las que el VAR ha intervenido a favor del Sevilla para poder puntuar han tenido lugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. A la de este pasado fin de semana hay que sumar las que tuvieron lugar en la jornada 4 frente al Elche CF, cuando la tecnología dio por válido el gol del Peque al cuadro franjiverde al no existir fuera de juego, y en la decimosegunda fecha del campeonato, donde un penalti sobre Juanlu Sánchez supuso el único tanto de la victoria sevillista ante el CA Osasuna. Este dato no hace sino darle la razón a las quejas que el conjunto nervionense ha puesto encima de la mesa en estas últimas semanas entorno a la disparidad de criterios del colectivo arbitral.