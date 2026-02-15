Los parcelistas investigados en Dos Hermanas culpan del problema al Ayuntamiento

Los parcelistas investigados por levantar construcciones ilegales en Dos Hermanas culpan de la situación al Ayuntamiento de esta ciudad, del que dicen que se niega a legalizar la urbanización y que tiene conocimiento del problema desde hace años. Así lo expuso el abogado de los afectados, José Antonio Cumplido, en un comunicado remitido a este periódico.

Este letrado representa a la mayoría de los vecinos de las urbanizaciones Lissen 4 y Lissen 5, donde la Guardia Civil investiga a 115 personas. El Ayuntamiento tiene sobre la mesa un plan especial de adecuación ambiental y territorial en esta zona desde junio de 2025, insiste el representante de los parcelistas. "A día de hoy, el Ayuntamiento no se ha pronunciado, y en todo caso operaría el silencio positivo de no haber informe favorable", indica el abogado, que recuerda que el plazo máximo para la aprobación del proyecto de urbanización es de tres meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración.

"La falta de notificación de la resolución dentro del plazo indicado tendrá efecto estimatorio, salvo que se haya emitido algún informe vinculante en sentido desfavorable", añade. Sostiene Cumplido que requirió dos veces al Ayuntamiento para que contestara a la petición del plan parcial, "haciendo caso omiso y dejando desamparados a cientos de familias en situación precaria que viven precisamente en esas construcciones 'ilegales' y que no tienen alternativa ocupacional".

El abogado asegura que ambas urbanizaciones son conocidas por el Ayuntamiento de Dos Hermanas desde hace varios años, pero "ha tenido siempre una actitud pasiva y callada ante cualquier eventual disciplina urbanística". Los suelos no son de especial protección, según el abogado, sino que son terrenos considerados como rústicos, y más en concreto como de huerta familiar. "No estamos ante un suelo de protección especial que no pueda ser legalizado con los instrumentos que nos permite la ley (Lista) y su reglamento en desarrollo". El Consistorio nazareno, insiste el representante de los parcelistas, "ha desdeñado en todas las ocasiones las peticiones de reuniones que se les han pedido".

Sobre la operación de la Guardia Civil, asegura que no es nueva y el asunto está judicializado desde hace tiempo. "Hay una nulidad de actuaciones pendiente de resolver, porque esta defensa sostiene que para entrar en una propiedad privada es necesaria una orden de entrada y registro, la cual nunca existió", añade, y asegura que tiene 61 vídeos que demuestran que los agentes entraron sin orden.

"Estamos hablando de un colectivo vulnerable, de gente trabajadora, cuya situación es precaria, y que poco a poco han podido ir pagando un plan parcial para vivir tranquilamente. El Ayuntamiento les dio la espalda hasta tal punto que no dejaba que se empadronaran, por lo que tuvimos que mantener una entrevista personal con la jefa de padrón y reprocharle que su actuación no era conforme a derecho y hacerla entrar en razón", concluye la nota de prensa.