¡Polémica en el Sevilla-Girona! Así fue el penalti que ni el árbitro ni el VAR señalaron

El partido ante el Girona FC no ha empezado como al Sevilla Fútbol Club le hubiera gustado. En un desajuste defensivo cuando el encuentro acababa de empezar, los visitantes se adelantaron en el electrónico gracias a un tanto de Thomas Lemar, el primero en su casillero desde que fichase por el cuadro gerundense. Los pupilos de Matías Almeyda tendrían que remar a contracorriente desde los primeros compases de un partido que se presupone clave en la lucha por la permanencia, más aún tras la victoria del Getafe en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés por cero goles a dos.

Tan sólo unos minutos después del gol del ariete francés, el colegiado Gil Manzano protagonizó uno de los momentos más polémicos de la jornada al no señalar un penalti por mano de Vitor Reis en el área del Girona. El toque de cabeza de Neal Maupay cerca de la medialuna buscando a Akor Adams fue interceptado por el defensor brasileño, insistiendo los jugadores del conjunto nervionense en que el balón había impactado en la palma del futbolista gironí. Del Cerro Grande, colegiado encargado de vigilar el choque desde el VAR, tampoco apreció ningún contacto punible, pese a que en la repetición ofrecida por DAZN se puede observar cómo el esférico roza los dedos del zaguero.