El Sevilla-Girona de LaLiga, en directo: Azpilicueta y Gudelj titulares

El Sevilla recibe al Girona en el partido correspondiente a la jornada vigesimotercera con suspense, ya que debía haberse disputado en el día de ayer, pero la borrasca Marta lo impidió. El encuentro tiene carácter de final para los de Nervión, que se juegan mucho en la jornada de hoy tras caer goleados en Son Moix. Gil Manzano será el árbitro del encuentro, mientras que Del Cerro Grande estará al frente del VAR.

Para esta cita, Almeyda recupera a varios efectivos en defensa, ya que regresan Azpilicueta y Nianzou, recuperados de sus respectivas lesiones, además de Gudelj, tras cumplir sanción.

Alineaciones probables / Departamento de Infografía

El Girona, por su parte, también está inmerso en la pelea por la permanencia y llega tras caer en casa del colista, aunque ha puntuado en cuatro de los últimos cinco encuentros. Además, jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán se le da especialmente bien, ya que ha ganado en sus últimas tres visitas.

Míchel, por su parte, contará con numerosas bajas, a las que se han sumado en las últimas horas las del portero Ter Stegen y Álex Moreno.