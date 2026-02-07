¡El Sevilla FC-Girona aplazado! Se jugará este domingo

El partido entre el Sevilla FC y el Girona, previsto para esta tarde a las 18:30 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, se ha aplazado, debido al nivel 2 de alerta decretado por la borrasca Marta en Sevilla y provincia. Aún no hay anuncio oficial de LaLiga, que se espera que se realize en breve; en el que se confirmará que el partido se disputará este domingo.

La decisión se produce después de que el Sevilla por la mañana transladará su postura a LaLiga mostrando su intención de no disputar el partido por el riesgo que podrían suponer los desplazamientos de aficionados desde distintos puntos de la provincia. Desde la entidad consideraron que la celebración del encuentro podría entrañar un peligro innecesario y preferían evitar cualquier posible incidente o tragedia.

Después hubo una petición formal de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, que remitió un escrito a LaLiga instando a suspender el encuentro por los riesgos derivados del fenómeno meteorológico adverso. En el comunicado oficial, la Subdelegación señalaba:

“Como continuación al informe trasladado por el Cuerpo Nacional de Policía, así como teniendo en cuenta los niveles de aviso de riesgos meteorológicos, se solicita que, como dirección de la emergencia decretada por la Junta de Andalucía, actualmente en nivel 2 debido al riesgo de fenómeno meteorológico adverso por las borrascas, se activen las medidas pertinentes a fin de que, con motivo del partido Sevilla FC – Girona FC, se inste a LaLiga para que no se celebre el mismo”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla, aunque no tiene competencia para suspender partidos, también había solicitado públicamente que el encuentro no se jugara, subrayando la necesidad de proteger a los aficionados ante las condiciones extremas.

LaLiga confirmará en breves oficialmente que se aplaza y comunicará la nueva fecha y horario del partido, que apunta a ser este domingo.