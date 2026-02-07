El Sevilla solicita aplazar su encuentro ante el Girona y espera la decisión de la Subdelegación del Gobierno

El partido entre el Sevilla y el Girona está en riesgo de suspensión debido a la llegada de la borrasca Marta. En estos momentos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos meteorológicos en las ocho provincias andaluzas, con nivel naranja en Sevilla. Ante esta situación, el club nervionense ha solicitado el aplazamiento del encuentro, cuya decisión final recaerá en la Subdelegación del Gobierno.

Según ha podido saber Diario de Sevilla por fuentes del club, el Sevilla ya ha trasladado su postura a LaLiga, mostrando su intención de no disputar el partido por el riesgo que podrían suponer los desplazamientos de aficionados desde distintos puntos de la provincia. Desde la entidad consideran que la celebración del encuentro podría entrañar un peligro innecesario y prefieren evitar cualquier posible incidente o tragedia. Por el momento, LaLiga mantiene su intención de que el partido se dispute según lo previsto.

La decisión definitiva sobre el encuentro, fijado para las 18:30 horas, la adoptará la Subdelegación del Gobierno, organismo competente para aplazar el partido. Un precedente similar se produjo hace dos temporadas en el Atlético de Madrid-Sevilla, partido que fue suspendido por la Subdelegación del Gobierno de Madrid debido a causas meteorológicas.