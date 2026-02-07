Ya hay fecha y hora para el derbi Betis-Sevilla en El Estadio de la Cartuja

Una imagen de un Betis-Sevilla en el Benito Villamarín con las gradas con aficionados de los dos equipos sevillanos separadas por una valla.

Este sábado, la RFEF ha anunciado los horarios de la jornada 26 de LaLiga, en la que destaca el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla, que se disputará en el Estadio de la Cartuja. El encuentro se jugará finalmente el domingo 1 de marzo a las 18:30 horas, se podrá seguir en DAZN y no coincidirá con el día de Andalucía, como se había rumoreado en los últimos días.

El Sevilla llegará a la cita tras afrontar tres encuentros clave por la permanencia, en los que se medirá a Girona y Alavés en casa y visitará el Coliseum para enfrentarse al Getafe. Después de estos compromisos, Almeyda y los suyos buscarán resarcirse de la derrota en el primer derbi y lograr la victoria en el campo del eterno rival.

Por su parte, el Betis contará con descanso también entre semana gracias a su clasificación directa para los octavos de final, evitando así tener que pasar por el playoff. El último compromiso de los de Manuel Pellegrini antes del derbi será ante el Rayo Vallecano, también en el Estadio de la Cartuja.

25 años después habrá un Betis-Sevilla en El Estadio de la Cartuja

Aunque será la primera vez que se midan Betis-Sevilla en El Estadio de la Cartuja en un partido oficial. Hay un precedente en un amistoso en agosto de 2001, cuando disputaron un partido de 45 minutos en I Torneo Estadio Olímpico que terminó con empate sin goles y en el que los verdiblancos acabaron alzándose con el trofeo. El encargado de dirigir este triangular en el que también estuvo el Ahtletic fue el sevillano Medina Cantalejo.