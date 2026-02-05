Antiviolencia propone sancionar a 51 aficionados del Sevilla y del Betis

La Comisión Antiviolencia ha propuesto para sanción a 51 aficionados del Sevilla y del Betis por distintos incidentes acaecidos durante el derbi sevillano del pasado 30 de noviembre.

Entre ellos hay 14 seguidores verdiblancos "acusados de participar en una pelea multitudinaria contra radicales del Sevilla en la jornada previa al derbi" y que fueron arrestados por la Policía Nacional, que "mantiene abierta una investigación sobre los hechos", agrega el comunicado.

La comisión solicita para ellos multas de 5.000 euros y la prohibición de entrada a estadios y recintos deportivos durante 12 meses por la comisión de una infracción grave, y propone, además, para sanción a cuatro aficionados del Sevilla por lanzar objetos al campo.

"Las cámaras de la Policía Nacional captaron con detalle a los hinchas sevillistas. Se solicita una multa de 3.001 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante seis meses", indica en su escrito la Comisión Antiviolencia.

El resto de las propuestas de sanción por este partido corresponden a aficionados del Betis que "compraron entradas en distintos sectores del campo que tenían vetados por motivos de seguridad", para los que se "proponen multas de 150 euros por infracciones leves".