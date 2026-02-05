Alineación probable del Betis ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey: ¿continuidad para Adrián?

El Real Betis Balompié afrontará este jueves el partido más importante de la temporada hasta el momento. Si consigue eliminar al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey estará a dos partidos de jugar una final más bajo el mando de Manuel Pellegrini. Sería la tercera. Además, ya conoce los escenarios en los que jugaría uno de los dos partidos: Camp Nou, Reale Arena o San Mamés. El temporal de lluvias, desbordamientos y viento no van a impedir que el Estadio de La Cartuja, con un límite de 69.000 aficiónados, esté prácticamente lleno y al borde de colgar el carnet de 'No hay billetes'.

Eso sí, a la hora de construir el once el técnico chileno va a tener bastantes dificultades. Hay muchos futbolistas que están realmente al límite físicamente, otros que se acaban de recuperar y los últimos, que llegan tras mucho esfuerzo ante el Valencia. Al margen de los no convocados: Amrabat, Bellerín, Isco, Lo Celso y Cucho. Cinco titulares y piezas clave.

Diario de Sevilla / DDS

Adrián titular y Chimy liderará el ataque

Ya dejó claro Manuel Pellegrini que no va a hacer cambios en la portería y que será Adrián San Miguel el guardameta de la Copa del Rey. Por otro lado, jugadores como Natan, Bartra, Valentín y Aitor parecen inamovibles en defensa y las verdaderas dudas llegan en el centro del campo. Lo normal con el Atlético es que sea un choque de ida y vuelta, el escenario perfecto para Nelson Deossa. Al menos podrá contar con 'El Maguito' Fidalgo entre los suplentes tras realizar sus dos primeros entrenamientos.

Por tanto, el once probable del Betis ante el Atlético de Madrid es el siguiente: Adrián San Miguel; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan de Souza, Valentín Gómez; Nelson Deossa, Marc Roca, Pablo Fornals; Abde, Antony y Chimy Ávila.