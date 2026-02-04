Pellegrini: "Adrián es el portero de la Copa"

Para Manuel Pellegrini el partido de cuartos de final de la Copa del Rey es "una final", porque perder significa el adiós a la competición. Sabe el técnico que ante un rival tan poderoso hay que hacer "un buen encuentro y estar muy concentrados", pero ni aun así pone el foco en las importantes ausencias que mantiene, ya que sólo recupera a Junior y Riquelme. Eso sí, Álvaro Fidalgo estará en la convocatoria y Adrián será el portero ante un rival que no llega en su mejor momento, aunque ni así entiende el chileno que se le cuestione algo a Simeone

Convocatoria: "Cucho no se ha entrenado y no estará citado. Sí Rodrigo y Junior, que se ejercitaron ya con normalidad. Fidalgo ya se integró con el plantel, viene jugando y con la pretemporada hecha, así que no tiene ningún problema para estar en la convocatoria. Veremos si tiene minutos o no, pero se ha integrado sin problemas".

Valoración mercado: "Es un tema largo y no sé si es ahora el momento de analizarlo. Teníamos sólo una ficha libre para fichar y se ocupó con un muy buen jugador como Fidalgo, con quien cubrimos una posición en la que tenemos bastantes lesionados de larga duración con Isco y Lo Celso. El resto de situaciones depende de muchos factores que no me compete analizar".

Descripción de Fidalgo: "Es un jugador hábil que puede jugar en varias posiciones en el centro del campo, aunque es más ofensivo y tiene buen toque final, con llegada al área. Es un medio centro creativo".

Atlético: "Es un partido muy difícil, como todos en LaLiga y la Copa, mucho más cuando te enfrentas a un equipo del poderío del Atlético. Tenemos la posibilidad de pasar a semifinales y jugar en casa anos da confianza. Ojalá hagamos un partido muy completo, concentrado. El año pasado en la liga les ganamos en casa y esta temporada encajamos un par de goles en minutos cruciales que nos impidieron sacar un buen resultado".

Simeone: "No creo que Simeone pueda ser discutido en el Atlético. Lleva allí muchos años con un estilo de juego claro, con logros importantes… Es poco lo que se le puede cuestionar. Veremos al Atlético que conocemos y tenemos que hacer un partido muy completo".

Bestia negra: "No considero a nadie bestia negra. Hay equipos con los que tienes mejores o peores resultados, pero siempre intentamos sacar el máximo rendimiento a nuestra plantilla aun enfrentándonos a instituciones más poderosas. Creo que Simeone y yo somos los entrenadores extranjeros con más partidos en España y me alegro, por que eso siempre es producto de un trabajo bien realizado. Después son otras las personas encargadas de evaluarnos".

Lista UEFA: "Es un tema que hay que decidir. No tenemos urgencias aún y veremos qué cambio hacemos de acuerdo a los plazos más largos de su recuperación de los lesionados".

Cucho Hernández: "Es difícil que se recupere esta semana y no creo que juegue tampoco el domingo".

Portería: "No vamos a optar por ningún cambio. Jugará Adrián, que lo viene haciendo bien en la Copa. Necesitábamos que Pau López se recuperara tras su lesión, Álvaro Valles lo veía haciendo bien y respondiendo. Esos tres partidos a Pau le vinieron bien para retomar su nivel. Son tres porteros en los que confío plenamente".

Momentos de forma: "Más que las individualidades siempre he dicho que lo importante es la función colectiva y para ello deben aparecer las individualidades. Cada jugador va teniendo mejores y peores momentos durante la temporada por distintas razones. Fornals está pasando por un gran momento y ojalá lo mantenga; Antony sigue con esas molestias que le impiden dan el 100%, pero lo importante es que haya un espíritu de equipo en el que saben que los once que empiezan tienen la responsabilidad de iniciar, pero los que entran desde el banquillo tienen la misma responsabilidad. Hay un plantel equilibrado y entre todos tenemos que mantenernos vigentes en todas las competiciones".

Temporal: "Fue difícil entrenar con tanto tiempo, especialmente en las acciones a balón parado, que son las situaciones que más se trabajan un día antes del partido".

Lesionados: "Depende mucho de la recuperación del propio jugador, unos se demoran más y otros, menos. Sabíamos que lo de Lo Celso e Isco iba a tener una duración importante y por eso trajimos a Fidalgo, más allá de los rumores con el delantero. Ojalá se recuperen lo antes posible porque son futbolistas clave para nosotros".

Bakambu: "No es cómodo estar señalado permanentemente para salir, pero él está bien. El fútbol tiene poca memoria, porque nos ayudó mucho a llegar a la final de la Conference. Hay momentos mejores y peores. Le tocó a Chimy entrar con el Elche y ser decisivo con sus goles. Ya le tocará a Bakambu, que no jugó el último partido pro estar envuelto en todo este murmullo, pero es uno más del plantel".

Bajas: "Mientras mayor cantidad de jugadores tengamos disponibles, mejor para el técnico. Perdimos a jugadores importantes, pero no se puede escudar uno en ello porque este plantel ha respondido plenamente siempre. Los echamos de menos, pero entre todos paliamos sus ausencias".

¿Partido clave?: "Siendo el siguiente partido es el más importante. A eso se le suma que si perdemos termina esta competición, no es como otro torneo. Es una final para los dos equipos y por esas razones ahora es el encuentro más importante".