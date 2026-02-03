El Betis y el mercado de invierno, otra vez en manos de Pellegrini

El Betis cerró el mercado de invierno sin cubrir las principales carencias del verano: delantero y lateral izquierdo. Únicamente realizó la incorporación de Álvaro Fidalgo, que llega, claro está, ante las incógnitas que representan en estos momentos los estados físicos de Isco y Lo Celso.

Se queda, por tanto, el equipo verdiblanco sin alternativas de nivel para el Cucho, que ya ha acusado la excesiva carga de minutos con una lesión muscular de la que está casi recuperado. En el lateral izquierdo, los errores continúan sin subsanarse, con un bajón de nivel temporada tras temporada que este curso se parchea con Valentín Gómez.

La incapacidad de la entidad verdiblanca para dar salida el pasado verano a Bakambu y el Chimy, así como a Ricardo Rodríguez, ha quedado aún más de manifiesto en esta ventana invernal. Ambos puntas apenas estaban teniendo protagonismo durante el curso, con el colombiano acaparando, obviamente por su rendimiento, todo el peso ofensivo hasta su lesión. Y el lateral, por su parte, aporta poco en ataque y en defensa apenas cumple, aunque el caso de esa posición requiere un análisis profundo, al constatarse que el bajón de calidad ha sido alarmante año tras año desde la venta de Álex Moreno.

Y eso sin entrar a valorar otras inversiones realizadas en verano, en incorporaciones que por ahora están aportando muy poco, siendo el caso de Riquelme el principal exponente. Más aún si se observa cómo otros clubes se mueven con acierto en el mercado (Virgili en el Mallorca, Víctor Muñoz y Raúl Moro en Osasuna, por poner ejemplos de jugadores con explosividad, velocidad y desborde, del perfil de Jesús Rodríguez).

No vale ahora señalar a los futbolistas, empezando por Bakambu, que están en su derecho de cumplir su contrato percibiendo un buen sueldo; la cuestión es haber invertido en ellos y no ser capaz de darles salida en dos mercados consecutivos. Y es que exigir Champions con esa delantera, debe requerir de una profunda autocrítica interna en Heliópolis.

Así, si el año pasado, el club verdiblanco realizó un excelente mercado de invierno, que repercutió muchísimo de manera decisiva en la notable reacción y los éxitos de la segunda vuelta, ahora todo lo positivo que le pase al Betis será principalmente obra de su gran entrenador, Manuel Pellegrini.

Estando quinto en la Liga, con un Villarreal en línea descendente, con una oportunidad el jueves de alcanzar las semifinales de Copa y clasificado directamente para octavos de competición europea sin un rival del potencial del Chelsea, que el club verdiblanco no haya reforzado no es de haber sido una buena gestión. Con el fichaje de un ‘9’, el subidón de ilusión para el bético, empezando por la cita ante el Atlético, habría sido importante, quedando todo, una vez más, en manos de la figura de más valor que sigue teniendo el Betis: El Ingeniero.