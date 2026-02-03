El paso de la borrasca Leonardo por Andalucía en directo: estas serán las zonas más críticas

La borrasca Leonardo mantiene en alerta a Andalucía este miércoles 4 de febrero por el riesgo de inundaciones en varias localidades de la comunidad. Las precipitaciones intensas, acompañadas en algunos puntos de tormentas y fuertes rachas de viento, están provocando acumulaciones de agua, crecidas de arroyos y complicaciones en la circulación.

En este directo seguimos minuto a minuto la evolución del temporal, los avisos meteorológicos, las incidencias registradas y las actuaciones de los servicios de emergencia. Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles situaciones de riesgo: