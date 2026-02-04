"No ha llegado ningún ofrecimiento de Sergio Ramos, pero ni era la prioridad ni hay dinero; no queda nada"

Antonio Cordón ha negado en su balance del mercado y de la situación del Sevilla que Sergio Ramos se haya ofrecido para reforzar el equipo en la segunda vuelta de la Liga. El director deportivo ha afirmado que la prioridad siempre fue el delantero y que, además, el club no tenía ninguna posibilidad a nivel económico por el límite salarial de contratar a nadie más. Ni antes del 2 de febrero ni ahora aunque haya una ficha libre y pueda inscribir a jugadores en paro, como es el caso del ex madridista.

"Nuestra principal prioridad es el delantero. Nunca pensamos en fichar un defensa cuando hemos hablado con el entrenador. Era fundamental tener pólvora. Era la prioridad sí o sí. Nos hemos gastado todo. No tenemos dinero. Me encantaría tener mucho dinero y poder fichar muchos buenos jugadores. Es la realidad del Sevilla", contestó en primera instancia cuando fue preguntado por la posibilidad de que Sergio Ramos volviera al vestuario sevillista.

Algún periodista le apunta la opción de que, a través del aval de un consejero, LaLiga podría perminir que Sergio Ramos pudiera reforzar al Sevilla, pero Cordón aseguró desconocer esta posibilidad (que algún directivo estuviera dispuesto a poner dinero). "No me meto en el bolsillo de los demás. Desconozco si es posible o no. No nos hemos planteado nunca otra posibilidad que no fuera traer un delantero", zanjó.

Igualmente, negó que haya llegado a la dirección deportiva un ofrecimiento de Sergio Ramos que en algunos medios se ha asegurado. "Yo no he recibido absolutamente nada. Es que estabamos centrados en el delantero. No me ha llegado nada, pero aunque hubiese llegado no era posible porque no había limite. Así que no pienso en eso. Era ir a comprar un coche sin dinero".

Ante la insistencia, volvió a negar el tema Sergio Ramos: "No es un tema recurrente. No está esa posibilidad. No me lo planteo porque no hay economía para ello".

El "bote", gastado en Agoumé

Ni siquiera el bote que, según sus palabras, dejó el anterior mercado que ya en caja está ya disponible. "El bote lo agotamos comprando el 40% que nos restaba del pase de Agoume. Entendíamos que es un jugador que puuede crecer y puede jugar en un gran equipo. Se nos agotaba el tiempo y lo teníamos que hacer, así que decidimos hacer esa inversión para tener todo el porcentaje".

También se refirió Cordón a otros defensas como Nianzou, eternamente lesionado, y Gattoni, del que dijo que se ha rebajado el sueldo.

"Gattoni es un excelente profesional y persoma. Su prioridad era venir a entrenar al Sevlla cuando acabó en River. Quería que el entrenador le viese trabajar. Es cierto que antes de venir valoramos la posibilidad de que saliera para que jugase, pero pasado ese tiempo, consensuando con Matías, dijimos que se quedaba, y hasta se ha rebajado el sueldo, un sueldo importante. Con ese compromiso no se le puede cerrar la puerta"

Es el caso contrario a Nianzou en este aspecto y Cordón respeta al francés. "Cada uno con su economia hace lo que crea conveniente. No podemos hacer nada. A nadie le pone la pistola en el pecho para que firme los contratos. Está con el grupo y creo que va a entrar en la convocatoria. Esperamos que ésta sea la definitiva. Nadie duda de las condiciones de Nianzou, ni en Europa. Todo el mundo habla de que es un proyecto de jugador que iba a valer mucho dinero".