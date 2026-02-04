Sevilla FC: Una historia que se repite sin solución a la vista

Gudej lamentándose en el encuentro de la Copa del Rey ante el Alavés.

En un deporte en el que los aciertos y los errores se equilibran, el Sevilla está acumulando mucho más de lo segundo que de lo primero. Desde las primeras jornadas, los fallos del equipo han sido notorios y, al parecer, no tienen solución a corto plazo. Y es que cada partido se ha convertido en un recordatorio de que los errores individuales y colectivos pesan más en el equipo que cualquier mérito ofensivo.

Desde la segunda jornada, cuando el Sevilla cayó ante el Getafe en el estreno de Matías Almeyda en casa, la palabra que más repite el técnico es “errores”.

Tras ese tropiezo, el Sevilla logró sumar en tres encuentros consecutivos y parecía que los problemas comenzaban a corregirse. Sin embargo, el partido ante el Villarreal demostró que la mejoría era sólo temporal. Fue un partido en el que los errores se combinaron con la locura de querer sumar los tres puntos. Almeyda introdujo a Nianzou, quien apenas duró unos minutos en el campo, y el equipo, en inferioridad numérica, se lanzó en busca de los tres puntos cuando un empate se podría dar por bueno. La falta de tener cabeza en momentos claves propición que el conjunto amarillo se llevara la victoria.

REITERACIÓN: Almeyda insiste en que los errores “se observan, se hablan y se entrenan” pero siguen sin corregirse

Los fallos no se limitaron a ese partido. Ante la Real Sociedad y el Atlético de Madrid los errores continuaron marcando los resultados. En el Metropolitano, un fallo de Nianzou propio de un infantil desequilibró un duelo que estaba igualado y terminó en goleada para los locales.

La falta de concentración individual golpeó al Sevilla en la Copa del Rey, en la que Castrín fue protagonista de la eliminación –cometiendo un penalti ante el Alavés–, y en el Bernabéu, donde un error de Marcao, dejando a su equipo con diez cuando estaba haciendo sufrir a los merengues, frustró la posibilidad de puntuar frente al Real Madrid pese a que el equipo había hecho méritos por momentos para lograrlo.

INDIVIDUALIDAD: Los fallos de los defensas continúan lastrando al conjunto sevillista, que tiene un problema atrás

Incluso en partidos en los que el Sevilla mostraba un rendimiento aceptable los errores se hicieron notar, como la cita ante el Celta. Un penalti cometido por Oso en los últimos compases del encuentro dejó a los de Nervión sin puntuar. En la Liga no hay margen de error: los equipos no perdonan y el Sevilla ha sufrido las consecuencias de cada despiste.

El último ejemplo se vio contra el Mallorca, un partido en el que los errores que se repitieron en el partido volvieron a suceder casi cuatro meses después. Esto dijo Almeyda tras el partido de ida: “Dejamos abiertas las opciones al rival. Ellos esperaban y de errores nacen los goles de ellos, errores infantiles. Los habíamos trabajado para evitarlos, pero volvieron a aparecer”.

Y tras acabar el partido en Son Moix realizó un analísis similar y asegurando que todo eso se ha visto y trabajado: “Me duele muchísimo porque vi que aprovecharon nuevamente nuestros errores con demasiada facilidad. Gente del lateral que recibió sola, cuando todo eso se ha hablado, entrenado y visto”. La insistencia de Almeyda en corregir estos fallos no ha dado frutos, y el Sevilla sigue pagando caro cada error individual.

Las consecuencias son evidentes: el Sevilla es el equipo más goleado y el que más pierde

Las consecuencias de esta vulnerabilidad defensiva ya son evidentes. El Sevilla se encuentra apenas dos puntos por encima del descenso y la lucha por la permanencia se perfila igual de complicada que el curso anterior.

Con 37 goles encajados –tres más que el colista Oviedo– y 12 derrotas, es uno de los equipos más frágiles de LaLiga. Además, apenas sabe empatar, sólo tres este curso.