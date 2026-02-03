El Sevilla, junto al Celta, el equipo con más penaltis en contra

El Sevilla volvió a ser castigado en Son Moix desde el punto de penalti, una circunstancia que ya no es novedosa. El conjunto nervionense suma ya nueve penas máximas en contra, lo que le convierte, junto al Celta de Vigo, en el equipo al que más penaltis le han señalado en LaLiga.

El último llegó este lunes ante el Mallorca, en una acción en la que Jan Virgili se marchó de Carmona y el colegiado Soto Grado entendió que el jugador natural del Viso del Alcor dejó el pie atrás cuando podía haberlo retirado. En primera instancia el riojano no señaló nada, pero tras revisar la jugada en el VAR terminó decretando el penalti. El lío pudo ser mayor. La acción continuó y el Sevilla estuvo cerca de adelantarse en el marcador, aunque el disparo de Akor Adams se estrelló en el larguero y botó fuera, si bien el delantero nigeriano se encontraba en posición de fuera de juego.

Penalti en contra al Sevilla suele acabar en derrota

Tener un penalti en contra suele ser, además, sinónimo de tropiezo para los de Almeyda. En los nueve encuentros en los que le han señalado una pena máxima, el equipo ha perdido en siete ocasiones. Sólo existen dos excepciones; la victoria frente al FC Barcelona, en la que Lewandowski erró su lanzamiento, y el triunfo logrado en Vitoria el pasado mes de septiembre. En ese partido, Carlos Vicente igualó el marcador desde los once metros en el minuto 17, pero el conjunto dirigido por Matías Almeyda acabó imponiéndose gracias a un tanto de Alexis Sánchez en la segunda mitad.

El conjunto sevillista, además, el equipo más castigado de la competición, ya que de los nueve penaltis señalados en su contra, ocho terminaron en gol. El Celta de Vigo, el otro conjunto que lidera esta estadística, ha encajado tres goles de penalti, de los ocho que le han lanzado.