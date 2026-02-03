El amargo debut de Maupay: un gol para la confianza y un aviso sobre la falta de ayudas

Neal Maupay se estrenó con la camiseta del Sevilla en Son Moix con un sabor amargo. Su debut dejó un gol y la confirmación de que puede aportar algo distinto al equipo en el ataque —en su primer remate mandó el balón a la escuadra—, pero el resultado final terminó por empañar cualquier atisbo de alegría individual. El francés debutó, marcó y dejó su carta de presentación en Palma, aunque sus sensaciones al término del encuentro, expresadas en los medios del club, estuvieron lejos de la satisfacción.

El jugador nacido en Versalles fue la principal novedad en el once junto a la titularidad de Cardoso, y formó de inicio en la delantera junto a Akor Adams. Antes del descanso se inventó un golazo para igualar el marcador, aunque dejó claro que el tanto no basta: “Ha sido un buen gol para tomar confianza, pero yo quiero ganar. No quiero marcar y perder, y es una noche difícil”, señaló tras el encuentro.

A pesar de llevar apenas unos días compartiendo vestuario con sus nuevos compañeros, Maupay parece haber detectado con rapidez una de las principales carencias que castigaron al equipo en tierras baleares; la falta de cohesión y solidaridad defensiva. “Tenemos que jugar mejor, dar más y ayudar más al compañero”. Para el delantero francés, la fragilidad mostrada atrás es inasumible para un equipo que necesita estabilidadad. “En nuestra situación no es posible que nos hagan cuatro goles. Creo que podemos hacerlo mucho mejor, porque no ha sido una buena noche”, dijo.

El ariete ya tiene la mente puesta en el próximo compromiso liguero, en el que el Sevilla recibirá al Girona en el Ramón Sánchez-Pizjuán. “Hay que analizar este partido porque viene otro en casa y necesitamos mejorar”, concluyó.

Este miércoles, la presentación

Maupay será presentado como nuevo jugador del Sevilla este miércoles a las 13:00 horas, en la sala de prensa José Antonio Sánchez Araujo.