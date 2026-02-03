El audio del VAR que indigna a la afición del Sevilla tras la derrota en Mallorca: "Creo que puede quitar el pie"

La derrota del Sevilla Fútbol Club en Mallorca no tiene excusas, como le gusta decir a Matías Almeyda. Los hispalenses fueron goleados por el cuadro bermellón que, sumando el resultado de este lunes al vivido en el encuentro de ida que se disputó en el Ramón Sánchez-Pizjuán, deja el global con un total de siete goles a dos para los insulares. Sin embargo, la apertura del marcador no estuvo exenta de polémica, ya que el conjunto local se puso por delante gracias a un tanto de Vedat Muriqi desde los once metros, un penalti provocado por José Ángel Carmona y que Soto Grado decretó tras revisarlo en el VAR.

Jan Virgili encaraba el área del Sevilla y, al esquivar a José Ángel Carmona, el atacante catalán se encontró con el pie del defensor visueño. Pese a que el colegiado del encuentro no apreció pena máxima en primera instancia, González Fuertes lo llamó para revisar la jugada para señalar un penalti que serviría para abrir la goleada mallorquinista. Tras verlo en la pantalla, Soto Grado despejó sus dudas sobre si el pie del zaguero "sale para atrás" o si el jugador "está normal", alterando su decisión inicial al considerar que el canterano sevillista podía "quitar el pie", por lo que decide "pitar penalti, sin amonestación".

Datos terroríficos: nueve penaltis, siete encajados

Con el de este lunes en Son Moix, ya son nueve penaltis en contra los que ha sufrido el Sevilla Fútbol Club en la presente temporada entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey, con un balance de siete encajados y uno fallado, el de Robert Lewandowski en el duelo entre los nervionenses y el Fútbol Club Barcelona. En el torneo del KO, Carlos Vicente anotó desde los once metros la pena máxima provocada por Castrín que supuso la eliminación del conjunto hispalense frente al Deportivo Alavés. Antes de que Odysseas Vlachodimos se consagrase como el titular para Matías Almeyda, Orjan Nyland no pudo hacer nada para detener el lanzamiento de Nico Williams, que sirvió al Athletic Club para vencer por tres a dos en el debut oficial del bonaerense como entrenador sevillista.

El resto de penaltis en contra salvo el de Carlos Vicente, que también vio portería ante el Sevilla en LaLiga en un partido donde los hispalenses vencieron por 1-2, fueron parte de distintas derrotas del cuadro blanquirrojo. Vedat Muriqi con el RCD Mallorca, Marcos Alonso con el RC Celta de Vigo, Kylian Mbappé con el Real Madrid, Julián Álvarez con el Atlético de Madrid y Mikel Oyarzabal con la Real Sociedad anotaron desde los once metros a Odysseas Vlachodimos. Esta estadística no es excusa para la mala racha que atraviesa el combinado nervionense, que deberá luchar hasta final de temporada por volver a evitar, un año más, el temido descenso a Segunda División.