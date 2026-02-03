Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Herrera

Un hombre ha muerto y su madre ha resultado herida tras el incendio registrado poco antes de las seis de la mañana en una vivienda unifamiliar de Herrera, en la provincia de Sevilla. El varón, de 58 años, perdió la vida por inhalación de humos, mientras que su madre ha sido trasladada al Hospital de la Merced, en Osuna, por el mismo motivo, según informa el servicio de Emergencias del 112 Andalucía.

El siniestro se ha producido este martes poco antes de las seis de la mañana en una casa de dos plantas situada en la calle Puente Genil de este municipio sevillano. Del inmueble fueron rescatados también el hermano del fallecido y su pareja, quienes no sufrieron daños. El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas en torno a las 5:55 horas de la mañana en la que alertaban de varias deflagraciones y de que en la vivienda había una persona atrapada.

Según fuentes de la Policía Local, se están investigando las causas del incendio, que podrían estar relacionadas con un brasero. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de bomberos de la Diputación de Sevilla, así como agentes de la Guardia Civil.